Los ucranianos deben alistarse en el Ejército, independientemente de la edad de movilización y de la ayuda de Washington, anunció el senador de EEUU Lindsey...

Como se帽ala la publicaci贸n, Lindsey Graham tambi茅n destac贸 que Ucrania deber铆a haber recibido hace tiempo versiones de largo alcance de misiles ATACMS, en particular para los ataques contra el "maldito" puente de Crimea.Seg煤n declar贸 Graham en su p谩gina web, durante su visita a Kiev, explic贸 al presidente ucraniano, Volod铆mir Zelenski, que un pr茅stamo sin intereses ser铆a la opci贸n m谩s probable para una nueva ayuda de Washington.El mandatario ucraniano anunci贸 en diciembre de 2023 que el Estado Mayor de las FFAA se hab铆a puesto en contacto con 茅l con la petici贸n de movilizar entre 450.000 y 500.000 personas m谩s. El Gobierno present贸 al Parlamento un proyecto de ley sobre la movilizaci贸n. En 茅l se propon铆a abolir el servicio militar obligatorio y el aplazamiento de la movilizaci贸n para los discapacitados del tercer grupo, obligar a las personas susceptibles de cumplir el servicio militar a inscribirse en la oficina electr贸nica del recluta, comparecer cuando fueran citadas ante la comisi贸n militar en el lugar y hora especificados en la citaci贸n. El l铆mite inferior de edad para la movilizaci贸n se rebaj贸 de 27 a 25 a帽os. El proyecto de ley caus贸 indignaci贸n en Ucrania y fue enviado a revisi贸n.La segunda versi贸n del proyecto de ley fue adoptada en primera lectura a principios de febrero. A diferencia de la versi贸n anterior, no prev茅 el alistamiento de personas discapacitadas, pero endurece considerablemente el proceso en s铆. Seg煤n el nuevo proyecto de ley, las personas susceptibles de ser reclutadas deben presentarse en las oficinas de alistamiento militar para aclarar sus antecedentes en un plazo de 60 d铆as tras el anuncio de la movilizaci贸n.La citaci贸n puede hacerse a trav茅s de la oficina electr贸nica de alistamiento. Si una persona susceptible de cumplir el servicio militar no se presenta en el centro de reclutamiento militar en el plazo establecido, se le puede restringir el derecho a viajar al extranjero, el derecho a conducir un veh铆culo o embargar sus cuentas. El proyecto de ley obliga a los ciudadanos de 18 a 60 a帽os a llevar consigo los documentos durante la movilizaci贸n y a presentarlos a petici贸n de los funcionarios del registro militar, la Polic铆a y la guardia de fronteras.El documento prev茅 la desmovilizaci贸n al cabo de 36 meses por decisi贸n del comandante supremo. Varios diputados criticaron esta cl谩usula, se帽alando que conten铆a un resquicio legal para retrasar el proceso, pues efectivamente hace posible no desmovilizar a los militares indefinidamente. La organizaci贸n ucraniana Asociaci贸n Empresarial Europea tambi茅n se opuso al documento y pidi贸 que no se adoptara en esta forma. La jefa del partido Patria, Yulia Timoshenko, declar贸 que el nuevo proyecto de ley sobre movilizaci贸n era inaceptable y que su adopci贸n ser铆a un crimen contra Ucrania. Varios diputados de la Rada afirmaron que el proyecto de ley difiere poco de la versi贸n anterior y sigue conteniendo normas inconstitucionales.

