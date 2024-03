https://sputniknews.lat/20240319/inteligencia-rusa-francia-prepara-el-despliegue-de-unos-2000-militares-en-ucrania-1149067487.html

Inteligencia rusa: Francia prepara el despliegue de unos 2.000 militares en Ucrania

Inteligencia rusa: Francia prepara el despliegue de unos 2.000 militares en Ucrania

Francia se está preparando para enviar una unidad militar a Ucrania y aproximadamente 2.000 soldados se desplegarán en la primera etapa, declaró este 19 de... 19.03.2024

De acuerdo con Narishkin, el Palacio del Elíseo cree que el número de ciudadanos franceses asesinados en Ucrania ha superado "el nivel psicológico".Francia también admite que no había visto tantas bajas militares en el extranjero desde la Guerra de Argelia en el siglo XX."El Ejército francés teme que no tendrá la capacidad para transferir tranquilamente una unidad militar tan importante a Ucrania. Por lo tanto, se convertirá en un objetivo legítimo prioritario para los ataques de las Fuerzas Armadas rusas", se lee en el comunicado.Este mismo día, el Ministerio de Defensa de Francia negó la presencia de soldados franceses en Ucrania y aseguró que entre sus planes no está enviar ninguna unidad militar a ese país. Mientras tanto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que Roma estaba en contra de enviar tropas occidentales a Kiev, diciendo que tal medida podría marcar una escalada del conflicto.Tras una conferencia sobre Ucrania organizada en París el 26 de febrero, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que los líderes occidentales habían discutido la posibilidad de enviar tropas a Ucrania y, pese a no haber alcanzado ningún consenso al respecto, aseguró que no se podía descartar nada. Los países de la UE, incluidos Polonia y Alemania, se apresuraron a descartar tales planes. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no tenía intención de enviar sus fuerzas a Ucrania.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Rusia había tomado nota de las declaraciones de Macron y que algunos de los países que participaron en la reunión de París sobre Ucrania tenían una "evaluación bastante sabia" de los peligros potenciales de verse involucrados en un conflicto con Rusia.

