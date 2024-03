https://sputniknews.lat/20240319/la-corte-suprema-de-eeuu-da-luz-verde-a-texas-para-detener-y-expulsar-migrantes-1149065215.html

La Corte Suprema de EEUU da luz verde a Texas para detener y expulsar migrantes

La Corte Suprema de EEUU da luz verde a Texas para detener y expulsar migrantes

Sputnik Mundo

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este 19 de marzo, en una votación dividida, la entrada en vigor de una ley de Texas que permite a las fuerzas de... 19.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-19T20:15+0000

2024-03-19T20:15+0000

2024-03-19T20:15+0000

internacional

joe biden

greg abbott

política

seguridad

texas

méxico

eeuu

migración

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/01/1147915992_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53aaf4e25bd4bd4c5cfe931983837dfc.jpg

La decisión despeja el camino a la controvertida ley SB4 —aprobada el año pasado por la legislatura de Texas, controlada por los republicanos— pero no es una decisión definitiva, y el caso podría volver al alto tribunal, señaló el portal The Hill.El Gobierno de Biden ha estado tratando de impedir la aplicación de esta ley y había instado a los jueces a bloquearla, con el argumento de que se trata de una "intrusión sin precedentes en la aplicación de la ley federal de inmigración."Firmada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, la ley convierte la inmigración ilegal en un delito estatal, lo que permite a las fuerzas del orden estatales y locales detener a los inmigrantes indocumentados, que podrían ser deportados o encarcelados por orden de un juez.La batalla sobre la ley migratoria de Texas es una de varias entre la gubernatura de Texas y la Administración federal de Joe Biden sobre qué tan lejos puede ir el estado para vigilar y reforzar la seguridad en la frontera con México e impedir los cruces ilegales.El gobernador Abbott ha señalado que hay "una invasión" de migrantes en la frontera de Texas con México y ha implementado una serie de medidas como colocar alambres de púas y boyas en el río Bravo para disuadir la entrada de migrantes al territorio estatal.Las tres jueces liberales integrantes de la Suprema Corte de Justicia —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— criticaron la decisión de la mayoría de poner en vigor la ley."Hoy, el Tribunal invita a un mayor caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración", escribió la juez Sonia Sotomayor, acompañada por Brown Jackson.En su defensa de la ley, Texas alegó que el Estado tiene el derecho constitucional a defenderse y que la Administración Biden no estaba dispuesta o era incapaz de defender la frontera.La Casa Blanca expresó este lunes su desacuerdo con la decisión de la Suprema Corte. "Estamos fundamentalmente en desacuerdo con la orden del Tribunal Supremo que permite la entrada en vigor de la ley dañina e inconstitucional de Texas", dijo la vocera de la presidencia de EEUU, Karine Jean-Pierre. "La SB4 no sólo hará que las comunidades de Texas sean menos seguras, sino que también supondrá una carga para las fuerzas del orden y sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur", afirmó la portavoz de la Casa Blanca. "La SB 4 es sólo otro ejemplo de funcionarios republicanos que politizan la frontera mientras bloquean soluciones reales. Seguimos centrados en la entrega de los cambios políticos significativos y los recursos que necesitamos para asegurar la frontera - es por eso que seguimos pidiendo a los republicanos del Congreso para aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza, el conjunto más duro y más justo de las reformas fronterizas en décadas", agregó.

https://sputniknews.lat/20240216/texas-instalara-un-campamento-militar-para-tratar-de-frenar-migracion-irregular-1148301358.html

https://sputniknews.lat/20231219/el-gobernador-abbott-promulga-una-ley-que-criminaliza-ingresar-de-manera-irregular-a-texas--1146696295.html

texas

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, greg abbott, política, seguridad, texas, méxico, eeuu, migración