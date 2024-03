https://sputniknews.lat/20240319/petro-y-una-nueva-constitucion-para-colombia-una-idea-posible-o-solo-una-provocacion-1149070025.html

Petro y una nueva Constitución para Colombia: ¿una idea posible o solo una "provocación"?

Petro y una nueva Constitución para Colombia: ¿una idea posible o solo una "provocación"?

19.03.2024

El presidente colombiano, Gustavo Petro, deslizó la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente de forma sorpresiva, durante un acto en la ciudad de Cali, el viernes 15 de marzo. Allí, donde participó de un encuentro con movimientos indígenas, el mandatario consideró que el país podría iniciar un proceso constitucional en caso de que el Gobierno "no pueda aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden".La iniciativa debió ser explicada más adelante por el propio mandatario, que utilizó su cuenta de X para remarcar que "el proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la Constitución de 1991 ni para perpetuarme en el poder".En la misma comunicación, Petro enumeró varios pilares que debería tener la reforma que propone, entre los que menciona "el cumplimiento del acuerdo de paz"; "garantizar" a los colombianos "agua potable, salud y renta para la población más vieja" y "garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción".El especialista diagnosticó que en este momento en Colombia existe "mucha polarización" entre los sectores políticos y "no hay ningún acuerdo para avanzar en este sentido".Jaramillo diferenció el contexto en el que Petro hace este llamado de la situación de otros países latinoamericanos que han abordado procesos constituyentes en lo que va del siglo XXI como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Chile. "La gente que votó por Petro de ninguna manera pensando en la posibilidad de una constituyente, como sí pasó con Hugo Chávez en Venezuela, con Rafael Correa en Ecuador, con Evo Morales en Bolivia o con Gabriel Boric en Chile", apuntó.En una reflexión divulgada en su cuenta de X, Jaramillo amplió ese mismo concepto: "Colombia no es Ecuador, Bolivia o Venezuela, donde tuvieron lugar procesos refundacionales constitucionales exitosos. En Venezuela la Constitución de 1961 estaba caduca en todo el sentido de la palabra, lo mismo con la de Bolivia de 1964 y la de Ecuador de 1998. Eran constituciones que ya no reflejaban las reivindicaciones del pueblo".Para Jaramillo, hay una diferencia entre esas constituciones, "que no tenían elementos de descentralización, tenían un catálogo de Derechos Humanos muy corto y no tenían elementos de democracia participativa", y la colombiana surgida de una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que sí "tiene todo eso" y fue considerada una carta magna avanzada en términos sociales para la región.El analista reconoció que los ejes que plantea Petro como prioritarios para un proceso constituyente —"como desarrollo sostenible, descarbonización, paz y ordenamiento territorial"— "son importantes" y "hacen parte de la agenda de la izquierda y el progresismo". Sin embargo, consideró que "todo eso se puede hacer negociando en el Congreso, sin necesidad de una Asamblea Constituyente".¿Tendrá éxito la Asamblea Constituyente de Petro?Jaramillo remarcó que, con su llamado a una Asamblea Constituyente, el presidente colombiano "estaría incumpliendo una promesa de campaña" hecha antes de asumir. En efecto, el mandatario había firmado en 2022, mientras estaba en campaña, un documento con 12 "mandamientos" políticos entre los que se encontraba "no convocaré a una asamblea constituyente".Si bien Petro instaló la idea en la agenda pública, una eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente debería pasar por el Congreso colombiano. Jaramillo recordó que la iniciativa requeriría "más de 90 votos en la Cámara de Diputados y más de 50 en el Senado" y "hoy no sabemos si Petro los tenga".En la misma línea, en caso de prosperar en el Congreso, la nueva Constitución debería ser refrendada en un plebiscito que también podría ser un escollo difícil de sobrepasar para el Gobierno. "Necesitaría 13 millones de votos por el 'Sí' y Petro obtuvo 11,5 millones. No lo veo muy fácil", valoró el analista.Eso, sumado a algunas reticencias que llegaron desde el propio progresismo colombiano, le auguran poco futuro a la idea de una nueva Constitución colombiana, a ojos del experto.Para Jaramillo, el anuncio hecho por Petro se explica más por el hecho de que a Petro le ganó "el calor, la emoción del momento" y que, en el fondo, "es un provocador y le interesa provocar, imponer debates y poner a la gente a discutir".

colombia

