Rusia califica de "intento de injerencia" las declaraciones de Stoltenberg sobre las elecciones

Rusia califica de "intento de injerencia" las declaraciones de Stoltenberg sobre las elecciones

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que las elecciones presidenciales en Rusia no fueron libres

Las elecciones presidenciales de Rusia de 2024 fueron las primeras en las que la votación se prolongó por tres días, del 15 al 17 de marzo, e incluyeron la opción del voto telemático en una treintena de regiones. Tras el 100% de los votos escrutados, el actual presidente ruso, Vladímir Putin, ganó las elecciones con el 87,28% de los apoyos. Rusia denuncia el racismo dentro del COI por llamar a no acudir a los Juegos de la AmistadLa Cancillería rusa acusó al Comité Olímpico Internacional (COI) de racismo después de que el director del COI para las relaciones con los comités nacionales, el británico James Macleod, amenazara con represalias a los atletas que participen en los Juegos de la Amistad que se celebrarán en Rusia del 15 al 29 de septiembre.El 19 de marzo, Macleod amenazó con posibles sanciones a los deportistas que compitan en los Juegos Mundiales de la Amistad que se llevarán a cabo en las ciudades de Moscú y Ekaterimburgo. Antes, el COI llamó a los países a no participar en el evento deportivo que acogerá Rusia.Zajárova descalificó las amenazas del COI, un organismo que dice defender los principios olímpicos.Desde las federaciones deportivas rusas instaron a la cúpula del COI a dejar de politizar el deporte y atenerse a la Carta Olímpica. Según los organizadores de los primeros Juegos Mundiales de la Amistad, se espera la participación de unos 6.500 deportistas de 70 países.Moscú critica la decisión de la CERN de no prolongar el acuerdo de cooperación con RusiaLa decisión de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés) de no prolongar el acuerdo de cooperación con Rusia es inaceptable, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. La portavoz agregó que Rusia sigue abierta a la interacción con aquellos que están dispuestos a desarrollar relaciones sobre una base igualitaria y de respeto mutuo. La víspera, el portavoz de la CERN, Arnaud Marsollier, comunicó a la casa matriz de Sputnik que para el próximo 30 de noviembre la organización dejará de cooperar con unos 500 especialistas vinculados a Rusia. La CERN es el laboratorio de física de altas energías más grande del mundo, que construyó el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) con la participación de científicos de muchos países, incluida Rusia.

