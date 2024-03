https://sputniknews.lat/20240320/venezuela-acusa-a-mision-de-onu-de-emitir-juicios-parcializados-y-complices-de-extremistas-1149083246.html

Venezuela acusa a Misión de ONU de emitir juicios parcializados y cómplices de extremistas

Venezuela acusa a Misión de ONU de emitir juicios parcializados y cómplices de extremistas

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano acusó a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas de emitir juicios... 20.03.2024

américa latina

venezuela

onu

yván gil

La Misión presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo informe sobre presuntos abusos cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela desde el año 2023. En el informe, señala que "las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno".Al respecto, la Administración de Maduro rechazó las acusaciones tras considerar que son infundadas y falsas.Asimismo, Caracas exigió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU "desestimar cualquier argumento amañado de dicha misión, que no ha pisado nuestro país, y que utiliza métodos poco profesionales para presentar un panfleto partidista que debe ser rechazado de manera categórica".De igual manera, Venezuela reiteró su compromiso con la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, y exhortó al Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, a cooperar y avanzar sobre la base del diálogo, respetando los principios de objetividad, imparcialidad y la no injerencia en asuntos internos.Venezuela señala que invasión de Irak evidenció "legado sanguinario" de EEUUEl Gobierno venezolano señaló que la invasión de EEUU al territorio iraquí evidenció el "legado sanguinario del imperio", en ocasión del aniversario número 21 de la ocupación que duró siete años."Después de mentir descaradamente al mundo entero sobre supuestas armas de destrucción masiva, EEUU y sus aliados invadieron Irak iniciando una ocupación que duraría siete años y dejaría miles y miles muertos. Otra demostración más del legado sanguinario del imperio", indicó Yván Gil.EEUU invadió Irak en marzo de 2003, con el pretexto de luchar contra el terrorismo internacional y buscar armas de destrucción masiva, cuya presencia no se llegó a confirmar.Como resultado de aquella agresión, respaldada por varias naciones occidentales, el presidente iraquí Sadam Husein (1979-2003) fue depuesto y, tras pasar medio año escondido, fue descubierto cerca de su ciudad natal, Tikrit, en diciembre de 2003 y condenado a morir en la horca el 5 de noviembre de 2006.

venezuela

