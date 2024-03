https://sputniknews.lat/20240321/alto-el-fuego-o-un-engano-mas-que-dice-la-nueva-resolucion-de-eeuu-sobre-gaza-ante-la-onu-1149118862.html

Alto el fuego o un "engaño" más: ¿qué dice la nueva resolución de EEUU sobre Gaza ante la ONU?

Una nueva resolución de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas propone por primera vez un cese al fuego inmediato en la Franja de... 21.03.2024, Sputnik Mundo

Aunque ya en febrero había utilizado "alto el fuego temporal" en Gaza, esta vez la Casa Blanca aparentemente emite su postura más contundente en torno al conflicto palestino-israelí. Según pudo notificar Sputnik, la nueva resolución norteamericana incluye la frase "alto el fuego inmediato" y pide un acuerdo sobre los rehenes israelíes que siguen secuestrados por el movimiento palestino Hamás. Sin embargo, medios como The Guardian han apuntado que, en esta ocasión, Estados Unidos no vinculó tanto un cese de las hostilidades en Gaza con las negociaciones para liberar rehenes. En el pasado, el país norteamericano había sido muy claro en que no habría alto el fuego sin un acuerdo claro para liberar a los secuestrados. El funcionario estadounidense se limitó a decir que dicha resolución enviaría "una fuerte señal" y que Washington apoya a Tel Aviv en "su derecho a defenderse, para asegurarse de que el 7 de octubre no vuelva a ocurrir". El proyecto de resolución será votado este viernes 22 de marzo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según el aparato diplomático norteamericano, el borrador "apoyará inequívocamente los esfuerzos diplomáticos en curso destinados a garantizar un alto el fuego inmediato en Gaza como parte de un acuerdo de rehenes", dijo Nate Evans, portavoz de la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.De manera precisa, el borrador de la resolución indica que el Consejo de Seguridad de la ONU "determina el imperativo de un alto el fuego inmediato y sostenido para proteger a los civiles de todas las partes, permitir la entrega de ayuda humanitaria esencial y aliviar el sufrimiento humanitario, y con ese fin apoya inequívocamente los esfuerzos diplomáticos internacionales en curso para garantizar dicho alto el fuego en relación con la liberación de todos los rehenes restantes". ¿Interés por la paz o movimiento engañoso?Para Rusia, el nuevo proyecto de resolución de Estados Unidos no contiene ningún llamamiento claro a un alto el fuego en Gaza y, por el contrario, representa un "engaño estadounidense estándar". En realidad, dijo, el proyecto de resolución da luz verde a la operación militar israelí en Rafah. Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás el pasado octubre, Washington ha bloqueado varias resoluciones que pedían un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 31.000 personas a causa de los ataques israelíes. Además, de acuerdo con un artículo de The Washington Post publicado hace unos días, la Administración Biden apoyó a Tel Aviv con armas y recursos para su ofensiva en la Franja de Gaza, a pesar de supuestamente haber tenido conocimiento de que las Fuerzas de Defensa de Israel atacarían edificios y otros sitios civiles sin tener información sólida de que se trataba de objetivos militares legítimos.

