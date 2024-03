https://sputniknews.lat/20240321/assange-podria-ser-liberado-ante-la-posibilidad-de-que-eeuu-le-impute-cargos-menores-1149121042.html

Assange podría ser liberado ante la posibilidad de que EEUU le impute "cargos menores"

Fiscales estadounidenses están estudiando la posibilidad de rebajar los cargos contra el activista, periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en una... 21.03.2024, Sputnik Mundo

Assange, de 52 años de edad y quien se encuentra gravemente enfermo, fue acusado en mayo de 2019 de conspirar junto con Chelsea Manning para obtener documentos clasificados y publicarlos en su plataforma WikiLeaks."Las acciones de Assange supusieron un grave daño a la seguridad nacional de Estados Unidos en beneficio de nuestros adversarios y pusieron a las fuentes humanas nombradas no redactadas en un riesgo grave e inminente de daño físico grave y/o detención arbitraria", dijo en su momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos.Sin embargo, algunas fuentes que pidieron el anonimato declararon a The Wall Street Journal que los 18 cargos que enfrenta el australiano por divulgar información clasificada podría rebajarse a manipulación indebida de información clasificada, un delito considerado como menor en el código penal de Estados Unidos.Los cargos menores podrían llevar a Assange a presentar su declaración de culpabilidad a distancia, sin poner un pie en Estados Unidos, dijo The Times.Assange solicitó asilo en la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012 y permaneció allí hasta que fue expulsado en abril de 2019. A su salida, fue inmediatamente detenido y desde entonces se encuentra encarcelado en Belmarsh, mientras prosigue el recurso contra su extradición a Estados Unidos.De acuerdo con el reporte del diario londinense, si se llega a un acuerdo de culpabilidad, el tiempo que Assange ha pasado entre rejas en Londres contaría para cualquier condena estadounidense, y probablemente podría salir de prisión poco después de que se llegara a un acuerdo.Barry Pollack, abogado de Assange, dijo que aún no se sabía si los estadounidenses estarían de acuerdo con los términos, y los fiscales no han hecho comentarios.Se espera que el Tribunal Superior de Reino Unido decida en las próximas semanas si concede a Assange el derecho a seguir recurriendo su extradición.Si el tribunal falla en su contra, los funcionarios estadounidenses dispondrán de 28 días para recoger a Assange y llevárselo con ellos para ser juzgado.

