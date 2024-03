https://sputniknews.lat/20240321/el-costo-de-la-vida-y-la-inflacion-aumentan-el-deficit-presupuestario-britanico-en-febrero-1149105160.html

El costo de la vida y la inflación aumentan el déficit presupuestario británico más de lo esperado

El costo de la vida y la inflación aumentan el déficit presupuestario británico más de lo esperado

El endeudamiento neto del sector público, excluidos los bancos estatales, fue de 8.400 millones de libras (10.730 millones de dólares) el mes pasado, por debajo de los 11.840 millones de libras (15.130 millones de dólares) de hace un año, indica la Oficina Nacional de Estadística. No obstante, la factura fue superior a lo que esperaban los economistas en un sondeo de Reuters que había apuntado a un déficit de solo unos 5.950 millones de libras (7.600 millones de dólares).Con las elecciones generales a la Cámara de los Comunes (Cámara Baja) del Parlamento británico previstas para antes de finales de año, las cifras subrayan el escaso margen con el que dispondrá el próximo Gobierno para financiar medidas que impulsen la anémica economía británica, explica el diario.De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística, el gasto público se ha visto impulsado por 2.000 millones de libras (2.560 millones de dólares) de pagos por el costo de la vida a los hogares en el marco de los regímenes existentes. La inflación también ha elevado el valor del gasto en prestaciones sociales, así como los ingresos fiscales, en particular los impuestos sobre la renta y de sociedades, agrega la publicación.Los datos sugieren que el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, cuyo Partido Conservador está muy por detrás del opositor Partido Laborista en las encuestas de opinión, va camino de cumplir la previsión de endeudamiento de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria para 2023-2024.La agencia señala que a falta de un mes, el déficit presupuestario acumulado en lo que va de año se sitúa en 106.800 millones de libras (136.470 millones de dólares), un 4,1% menos que en los once primeros meses de 2022-2023.A principios de este mes, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria preveía un déficit presupuestario para 2023-2024 de 114.100 millones de libras (145.800 millones de dólares), lo que significa que bastaría con otro déficit de 8.000 millones de libras (10.220 millones de dólares) en marzo para cumplir esa previsión.La agencia destaca que Las perspectivas para 2024-2025, que comienza en abril, parecen más complicadas. Agrega que es probable que la presión para "encontrar dinero extra para defensa, gobiernos locales y servicios públicos solo aumente a medida que se acerquen las elecciones generales".El Reino Unido ha sido uno de los países más afectados por la crisis energética derivada de las restricciones contra los recursos energéticos procedentes de Rusia impuestas a Moscú por su operación militar especial. El país entró en recesión técnica a finales de 2023 tras dos trimestres con resultados negativos al hilo.

