El "estilo Milei" de un dirigente argentino eleva la tensión en el Parlasur

21.03.2024

La designación como presidente del Parlasur de un dirigente cercano al presidente argentino, Javier Milei, desató un escándalo en el órgano parlamentario del Mercosur, dado que dirigentes de su propia bancada denuncian que el nuevo jerarca adoptó decisiones unilaterales y hasta intentó evitar el ingreso de parlamentarios a una sesión con guardias de seguridad.El Parlasur tenía fijada su primera sesión del 2024 para el lunes 18 de marzo, en su sede habitual ubicada en Montevideo, la capital de Uruguay. El encuentro sería presidido, según estaba estipulado, por Alfredo Olmedo, un dirigente del partido oficialista La Libertad Avanza surgido en la provincia de La Rioja y que, si bien llegó a soñar con ser presidente argentino, en los últimos comicios apoyó de cerca al actual mandatario argentino.Si bien Olmedo había sido electo presidente del cuerpo en función de los tradicionales acuerdos políticos a la interna de la delegación argentina —en la que La Libertad Avanza convive con los frentes Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y Hacemos por Nuestro País— y con las delegaciones de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, su designación pasó a ser cuestionada por los propios parlamentarios argentinos, disconformes con las primeras acciones del dirigente.En efecto, antes de la sesión, la mayoría de los integrantes de la delegación argentina presentaron una nota al organismo solicitando la remoción de Olmedo de la presidencia del Parlasur y sustitución por otra parlamentaria de su partido, Fabiana Martín, debido a "la pérdida absoluta de confianza de nuestra delegación en el desempeño de las funciones que ejerce".Victoria Donda, diputada argentina del Parlasur por el frente opositor Unión por la Patria, contó a Sputnik que Olmedo es cuestionado por "varias" decisiones controvertidas adoptadas de forma unilateral desde que fue designado como titular del Parlasur. Una de las primeras fue, según la legisladora, "retirar los micrófonos del recinto" de sesiones, lo que desató quejas de todas las delegaciones del organismo.Donda señaló además que Olmedo quiso además intervenir en la conformación de las comisiones internas del Parlasur, extralimitándose en sus facultades y, según consigna el documento presentado por la delegación argentina, desoyendo el acuerdo interno entre los parlamentarios argentinos y elevando a la mesa directiva "una integración diferente".Las diferencias con Olmedo alcanzaron su punto máximo de tensión al comienzo de la sesión del 18 de marzo cuando los integrantes del Parlasur encontraron que el dirigente había contratado seguridad privada para, según indicó Donda, "ordenar quién puede entrar y quién no al recinto".En su cuenta de X, Donda divulgó un video en el que el presidente de la delegación brasileña, Celso Russomanno (del partido Republicanos), se queja de la presencia de guardias de seguridad privada queriendo intervenir en el ingreso de los parlamentarios.Durante la sesión, la parlamentaria paraguaya Jazmín Narváez, del oficialista Partido Colorado, se quejó de lo que sucedía y aseguró que se trató de "un día nefasto dentro de la organización de este parlamento". Además de asegurar sentirse "agraviada", la legisladora denunció que los guardias de seguridad buscaron "obstruir el acceso" y "llegaron a tener contacto físico para atajarnos para no entrar"."Yo como paraguaya, si es que mis compatriotas no están de acuerdo con mi participación, he de dar un paso al costado y evitarnos esto al resto de los parlamentarios", prosiguió Narváez a modo de consejo para Olmedo. "Estamos hace un montón de tiempo debatiendo temas internos. Tengamos consideración por nuestros compatriotas que ya tienen hora de vuelo, están por perder el vuelo y muchos ya se están retirando", añadió."Quiere que solo se trate lo que él decida"Donda remarcó que, si bien Olmedo recibe algunos apoyos, una parte importante de los parlamentarios de La Libertad Avanza, así como los de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, coinciden en la necesidad de remover a Olmedo. Aun así, aclaró, la moción para sustituirlo no prosperó porque "Olmedo se encargó de que la sesión se estirara lo necesario para que nos quedáramos sin quórum".Para Donda "es difícil leer" las actitudes de Olmedo ya que ni siquiera cuenta con el respaldo de todo su partido. Más allá de las disputas internas del oficialismo argentino, la legisladora recordó que Olmedo ya cultivó un estilo similar en su carrera empresarial y política en Argentina, que incluyó incluso una imputación por trabajo esclavo de 400 personas en su finca de La Rioja y una denuncia por violencia de género de parte de su esposa."Creo que él quiere imponer una lógica en la que solo se trate lo que él decida porque no es un hombre acostumbrado al funcionamiento de las instituciones democráticas", enfatizó Donda.La parlamentaria argentina admitió que, detrás de su malestar con el episodio, está la preocupación por la salud del Parlasur como organismo. "Me preocupa porque es un organismo joven en comparación, por ejemplo, con el parlamento europeo y creemos que la integración regional es la única forma de que este país se pueda desarrollar en un mundo en el que la globalización llega a escalas cada vez más grandes", subrayó.

