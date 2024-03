https://sputniknews.lat/20240313/el-ejercito-de-eeuu-se-instala-en-la-hidrovia-paraguay-parana-hasta-donde-llega-su-injerencia-1148900344.html

El Ejército de EEUU se instala en la hidrovía Paraguay-Paraná: ¿hasta dónde llega su injerencia?

américa latina

argentina

paraguay

ejército de eeuu

hidrovía

río paraná

💬 opinión y análisis

🛡️ fuerzas armadas

Un acuerdo firmado entre los gobiernos de Argentina y EEUU le otorga al Ejército estadounidense injerencia en la hidrovía Paraguay-Paraná, uno de los canales más importantes para el comercio de Argentina y todo el Cono Sur de Sudamérica. El documento, suscrito en los primeros días de marzo, incluso podría darle a Washington el control sobre el destino de las mercaderías que salen hacia países como China.Según consignó el sitio web de la Embajada de EEUU en Argentina, el acuerdo establece una "cooperación técnica" entre la Administración General de Puertos (AGP) argentina y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU, rama encargada de la construcción militar y las obras civiles al servicio de la Defensa estadounidense.Un comunicado de la AGP informa que el acuerdo está centrado en el "intercambio de información y gestión" y que permitirá "la concreción de nuevas capacitaciones en aspectos de gestión de puertos y vías navegables, mantenimiento de la navegación y equilibrio ambiental, desarrollo de infraestructura, etc.".¿Qué tanta influencia tendrá?La AGP destaca además como antecedente que el Cuerpo de Ingenieros ya administra en EEUU la hidrovía del río Misisipi, "que comparte muchas características" con la Hidrovía Paraguay-Paraná.Pero, mientras el Gobierno argentino presenta el acuerdo como un logro para fortalecer el canal de navegación, algunas voces advierten sobre las implicancias de que el Ejército estadounidense comience a tener participación en el canal.El experto destacó la importancia que la hidrovía tiene para el comercio argentino y de la región, ya que es conecta a Bolivia, Paraguay y la región brasileña de Mato Grosso con el Río de la Plata y el Océano Atlántico, además de ser clave para la producción cerealera argentina. "Aproximadamente el 70% de la producción de Paraguay y el 80% de la producción de commoditties y manufacturas de origen agropecuario de Argentina sale por la hidrovía", señaló.El analista destacó además su importancia para el comercio ilegal, ya que suele ser una vía de salida hacia Europa de la cocaína producida en Sudamérica y de los recursos extraídos por la minería ilegal. "Es estratégico para Argentina y los países de la región tener un control efectivo de esta vía", sentenció Riom.Recursos clave de América del SurEl analista recordó que el interés de EEUU sobre la hidrovía no es nuevo, ya que en 2022 el Gobierno del país norteamericano había suscrito un acuerdo muy similar al actual pero con el Gobierno de Paraguay, también previendo la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.En 2021, el mismo Cuerpo de Ingenieros acordó con Ecuador su colaboración en la asistencia técnica y la "protección" de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. En los tres casos, la participación militar estadounidense fue encabezada por el mismo hombre: Adriel McConell, jefe de proyectos del Cuerpo de Ingenieros.Para Riom, estos antecedentes evidencian la importancia que para Washington tiene acercarse a estos recursos clave en Sudamérica, así como su intención de profundizar su participación apenas pueda.El analista consideró que la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad argentina de Rosario, el principal puerto sobre el río Paraná, genera "una coyuntura favorable" para que EEUU haga esta solicitud, en el marco de acciones para colaborar con Argentina en el combate al narcotráfico.Riom advirtió también que la participación estadounidense en la gestión podría, incluso, darle injerencia en la salida de mercadería hacia destinos comerciales sancionados por Washington.En contrapartida, Riom señaló que países "sin un sesgo ideológico" en favor de Washington como Bolivia y Brasil podrían reclamar información a Argentina sobre este acuerdo, en virtud de lo dispuesto por el Tratado de la Cuenca del Plata, firmado en 1969 por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.De hecho, recordó el experto, el Gobierno argentino de Alberto Fernández (2019-2023) había pedido explicaciones a Paraguay por la firma del acuerdo que introducía al Cuerpo de Ingenieros de EEUU en la parte paraguaya de la hidrovía, homólogo al firmado ahora por la gestión de Javier Milei.Para Riom, es necesario que exista una "política regional" en torno a la hidrovía, ya que si bien el marco normativo regional no impide que los países de la Cuenca del Plata puedan firmar este tipo de acuerdos, se trata de un tema suficientemente "sensible" para la región.

argentina

paraguay

río paraná

