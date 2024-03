https://sputniknews.lat/20240301/negociaciones-mercosur-ue-no-avanzan-es-momento-de-un-adios-definitivo-1148643531.html

Negociaciones Mercosur-UE no avanzan: ¿es momento de un adiós definitivo?

01.03.2024

Durante su reciente visita a España, el presidente paraguayo, Santiago Peña, se mostró tajante en cuanto al futuro de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea: "Esto no va a ocurrir en este año". El mandatario, que hasta julio ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur, sostuvo además que los países sudamericanos están "más que listos" para avanzar pero "no están dadas las condiciones desde el lado de la UE".La del líder paraguayo no fue la única muestra reciente de pesimismo en torno al acuerdo. Luego de un encuentro en Buenos Aires entre la canciller argentina, Diana Mondino, y el ministro para Europa y Asuntos Exteriores, Stéphane Séjourné, ambos jerarcas dieron el acuerdo por caído. El representante francés dijo que su país mantiene discrepancias "en materia climática, medioambiental y sanitaria" con lo propuesto y defendió la idea de buscar otro tipo de acuerdos en el futuro.La analista, especializada en política exterior de Paraguay, señaló que Brasil "sigue siendo el principal interlocutor y negociador" por parte del Mercosur y "probablemente el país que tiene más por ganar" con el acuerdo, pero Asunción, desde la presidencia pro témpore del bloque, " ha tomado la decisión de priorizar recursos y esfuerzos para centrarse en otras negociaciones que le resultan más atractivas respecto a sus intereses actuales, y también más realizables".También en diálogo con Sputnik, el politólogo uruguayo y docente de Relaciones Internacionales Carlos Luján opinó que "es muy claro que en el corto plazo no va a salir este acuerdo y creo que ningún otro de la agenda externa del Mercosur", aunque enfatizó que este tipo de acuerdos "no son tema de un año a otro y que su avance se mide en décadas".Luján defendió la importancia que tendría un acuerdo entre los bloques, aunque enfatizó que "en toda negociación, cerrar el acuerdo no puede volverse una obsesión", dado que "no hay nada peor que cerrar un mal acuerdo". El problema, subrayó, es qué alternativas tiene el Mercosur en caso de decidir retirarse de las conversaciones.Para el especialista, antes de decidir "abandonar" el diálogo, el Mercosur debería analizar primero "cuál es la alternativa y si dejarlo trae más beneficios que continuar dialogando".Heduvan no cree que las partes decidan retirarse de las negociaciones pero puntualizó que "lo más probable es que pase a un ciclo de negociaciones diferente, se replanteen los términos, se limite el alcance y se concentren los esfuerzos en consensuar un acuerdo más aceptable para todos los interlocutores". De todas maneras, admitió que "no será pronto ni rápido"."Mientras existan los bloques seguirá abierta la posibilidad de generar un acuerdo Mercosur-UE, pero no será este", sintetizó.Europa en una situación más difícilMás allá de las diferencias internas en el Mercosur, las últimas declaraciones del presidente paraguayo apuntaron hacia los problemas internos de la UE como uno de los factores que retrasó la firma del acuerdo, justo en un año en el que el organismo regional atravesará elecciones de autoridades.En ese sentido, el experto repasó que las posturas en torno al conflicto en Ucrania, los ingresos a la OTAN y "la autonomía estratégica en este nuevo orden mundial" han generado algunos "tire y afloje" en el continente europeo, algo que complejiza las posturas dentro de la UE."Uno a veces tiene la idea de que la UE es un actor internacional similar a lo que puede ser EEUU, Brasil o China pero no, son 27 países y no llegan al rango de confederación. Son confiables pero tienen mucha tensiones internas que deben resolver y no siempre los astros están alineados", complementó.Para Heduvan, las diferencias internas no se explican porque Europa sea "un socio menos confiable" sino porque "el mundo es un lugar más inestable y complejo que antes". "Sudamérica tiene la ventaja de la lejanía y la irrelevancia estratégica, pero el problema es el mismo para todos", explicó.El foco en el Sudeste AsiáticoPero mientras las conversaciones con la UE se estancan, el bloque sudamericano puede mirar hacia otros horizontes, como las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos (EAU), Singapur, India o Indonesia.Luján destacó que "el mundo ha girado desde el Atlántico hacia el Pacífico" y que el Mercosur puede encontrar socios rentables en el Sudeste Asiático. "No dejemos de mirar hacia el Viejo Mundo pero miremos también hacia ese mundo emergente asiático que no es solo China", apuntó. El politólogo no solo elogió la potencialidad del mercado indonesio, con sus más de 270 millones de habitantes, sino también la importancia de Singapur como plataforma de "testeo" del comercio en esa región. Además, consideró que el crecimiento de la influencia de India en el mundo también sería "una apuesta interesante a explorar".

