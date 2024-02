https://sputniknews.lat/20240220/ministros-de-francia-y-argentina-dan-por-caido-acuerdo-de-libre-comercio-ue-mercosur-1148374726.html

Ministros de Francia y Argentina dan por caído acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

Ministros de Francia y Argentina dan por caído acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

BUENOS AIRES (Sputnik) -- La ministra argentina de Relaciones Exteriores, Diana Mondino y el ministro para Europa y Asuntos Exteriores, Stéphane Séjourné... 20.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-20T01:13+0000

2024-02-20T01:13+0000

2024-02-20T01:13+0000

internacional

política

javier milei

francia

argentina

buenos aires

mercosur

casa rosada

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/10/1139531111_0:1104:2048:2256_1920x0_80_0_0_e2313583cfedcca2db22748f03ce7527.jpg

El ministro mencionó en concreto las discrepancias "en materia climática, medioambiental y sanitaria, que son legítimas y son justas", y abogó por trabajar para reducir las emisiones. De visita oficial en Buenos Aires, Séjourné manifestó la predisposición de su país a discutir un nuevo acuerdo político con el bloque regional sudamericano, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y ahora Bolivia. El funcionario francés, que también se reunió con el presidente, Javier Milei, insistió en que los países del bloque regional "están anclados de modo sólido y duradero entre las democracias liberales", por lo que habría que "seguir una guía conjunta". Para el Gobierno francés, se puede "encarar otro tipo de acuerdo en el aspecto económico, en el aspecto cultural y otros", expresó Séjourné. Tras manifestar su respeto por la posición del bloque comunitario, la canciller señaló que su país y el Mercosur trabajarán como bloque "con otras áreas geográficas que no sean la UE". "Y todo el aprendizaje que hemos tenido en estos tiempos esperemos que pueda ser aplicado", apostilló. Consultado durante la rueda de prensa sobre el futuro del acuerdo de libre comercio, el ministro francés insistió en que "no habrá avances sin Francia" porque "no puede haber avances sin Francia". La canciller argentina añadió que por la parte argentina "no es la intención generar un conflicto". Dentro del Mercosur, los ministros de Exteriores dialogaron en su última reunión sobre las cuestiones que podrían agregarse, "independientemente de la relación con otros bloques", indicó. A su llegada a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, el jefe de la diplomacia francesa fue recibido por su par argentina, quien lo acompañó hasta el despacho presidencial donde lo esperaba el mandatario argentino, Javier Milei. En ese encuentro también estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Séjourné permanecerá hasta el 20 de febrero en Buenos Aires, desde donde se trasladará a Brasil para participar en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores que acoge Río de Janeiro entre este miércoles y jueves.

https://sputniknews.lat/20240208/el-vicepresidente-de-la-comision-europea-afirma-que-el-mercosur-incumple-su-acuerdo-con-la-ue-1148058471.html

https://sputniknews.lat/20240201/el-acuerdo-entre-el-mercosur-y-la-ue-habria-fracasado-por-culpa-de-una-narrativa-europea-1147887294.html

https://sputniknews.lat/20240214/inflacion-de-argentina-en-enero-cierra-en-206-y-acumula-2542-interanual-1148237758.html

francia

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, javier milei, francia, argentina, buenos aires, mercosur, casa rosada