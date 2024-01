https://sputniknews.lat/20240118/paraguay-debe-convencer-a-brasil-de-usar-la-represa-del-itaipu-para-su-desarrollo-1147476778.html

Paraguay tendría que convencer a Brasil de usar la represa del Itaipú para su desarrollo

Paraguay tendría que convencer a Brasil de usar la represa del Itaipú para su desarrollo

Las negociaciones para un nuevo acuerdo sobre la represa hidroeléctrica de Itaipú son clave para el desarrollo económico de Paraguay

Peña y Lula se entrevistaron en Brasilia en el marco de las conversaciones entre ambos países para retomar la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que establece las condiciones económicas de la comercialización de la energía generadas por la represa ubicada entre las ciudad paraguaya de Hernandarias y la brasileña de Foz do Iguaçu.Ambos países retomaron las negociaciones luego de que en 2023, al cumplirse 50 años de la inauguración de la represa, los costos de su construcción fueran totalmente amortizados.En efecto, el acuerdo actual establece que si Paraguay no utiliza su cuota de la energía eléctrica generada por la represa, debe cederla a Brasil. La cláusula no permite que Asunción pueda comercializar ese excedente a otros países o utilizarla para proyectos futuros.Paz Castaing consideró que sería importante que Paraguay pudiera comercializar ese excedente de energía en el mercado brasileño, y no cederla de la manera que está previsto actualmente en el acuerdo. El experto apuntó que Brasil es "el mercado más fácil que puede tener Paraguay" para esa energía pero defendió la necesidad de que la venta se haga a "un precio que pueda ser competitivo en el mercado brasileño, en el que compiten privados y públicos, seguramente en mejores condiciones comparativas a las que pueda proveer Itaipú".Para el entrevistado, de no poder vender esa energía a precios convenientes, es importante que Paraguay pueda "usar esa energía para fortalecer el sistema eléctrico nacional para que definitivamente vengan las inversiones y generemos fuentes de desarrollo permanente".En la misma línea, Paz Castaing afirmó que la represa es "mucho más importante para Paraguay que para Brasil", dado que el gigante sudamericano posee muchas más represas de este tipo. Por eso, resaltó la importancia de que Peña logre un acuerdo con Lula que no deba pasar por el Congreso brasileño, donde la falta de mayorías del líder del Partido de los Trabajadores pudiera hacer naufragar cualquier iniciativa al respecto.Paz Castaing destacó, en ese marco, la voluntad mostrada por Peña y Lula, que mantienen diálogos por Itaipú "con una habitualidad que no es la normal". "Peña empezó a reunirse con Lula antes de asumir la presidencia y en los cuatro meses que lleva de gestión ya llevan dos o tres reuniones", destacó.El experto enfatizó además la importancia de que la situación de Itaipú también ayude a que el Mercosur avance hacia "un modelo de integración energética" que asegure la energía para la región y favorezca así la concreción de proyectos de desarrollo.

