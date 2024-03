Trump 'coquetea' con el sector automovilístico chino a meses de las presidenciales en EEUU

"Ahora, vamos a poner un arancel del 100% en cada coche que venga a través de la línea, y no van a poder vender esos coches, si me eligen.... Y les diré que si quieren construir una planta en Michigan, en Ohio, en Carolina del Sur, pueden hacerlo, utilizando trabajadores estadounidenses. No pueden enviar trabajadores chinos, como hacen a veces. Pero si quieren hacerlo, son bienvenidos, ¿no? Pero no van a construirlas en México y no van a hacer eso", añadió el expresidente.