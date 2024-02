https://sputniknews.lat/20240228/amlo-desestima-amenaza-de-eeuu-de-imponer-aranceles-al-acero-deben-entrar-en-razon-1148600024.html

AMLO desestima amenaza de EEUU de imponer aranceles al acero: deben "entrar en razón"

28.02.2024

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

joe biden

méxico

eeuu

justin trudeau

elecciones presidenciales en méxico (2024)

acero

t-mec

"¡Qué casualidad que lo hacen ahora [previo a las elecciones presidenciales]! Nada más que, primero, que se enteren, que vean las encuestas. Yo no me puedo meter en eso, pero que entren en razón. ¿Van a poder con esas medidas, con la guerra sucia, manipular al pueblo de México? No", aseveró en conferencia de prensa desde Chiapas, estado en el sur del país.El mandatario mexicano expuso que su Administración analiza cuáles serán los pasos a seguir en esta materia, ya que no solo están involucrados gobiernos de otras naciones, sino políticos opositores a su Gobierno."Quiero decirles al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al presidente de EEUU, Joe Biden, con todo respeto, que se entienda la circunstancia que se vive en México, donde se está llevando a cabo una transformación y hay reacción de los corruptos [de la nación], que llevaron a la decadencia [del país] y que quieren regresar por sus fueros y, como tienen mucho dinero, se valen de todo (...). Que [mis homólogos] conozcan cómo se arman estas campañas, que no participen en esta guerra sucia y se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y político de nuestro país. Eso es inmoral", añadió. Asimismo, López Obrador reiteró que siempre ha tenido una relación respetuosa con las autoridades de Washington y Ottawa, con quienes México sostiene el tratado comercial T-MEC. No obstante, al ser cuestionado sobre su participación en la Cumbre de América del Norte, el presidente mexicano respondió que no acudirá si no hay una respuesta respetuosa por parte de los Gobiernos de Canadá y EEUU."Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses" para concluir mi mandato, acotó.¿Qué fue lo que ocurrió?La semana pasada, la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, advirtió que EEUU podría volver a imponer aranceles para el acero y el aluminio, si México no tomaba medidas urgentes para frenar el aumento de la exportación de productos de origen no mexicano, triangulados hacia territorio estadounidense.Ante ello, la titular de la Secretaría de Economía de México, Raquel Buenrostro, dijo que la nación latinoamericana podría responder con medidas similares en caso de que la amenaza estadounidense sea cumplida.Respecto a Canadá, además de las implicaciones por el acero, también tiene que ver con la migración que arriba a México y se dirige hacia Washington y Ottawa.Recientemente, la Agencia de Servicios Fronterizos y el Ministerio de Inmigración canadienses reportaron que tuvieron alrededor de 144.000 solicitudes de asilo, lo que es un incremento de 57% respecto a 2022. De estos trámites, los mexicanos son quienes encabezan el listado, con cerca de 24.000 peticiones de este tipo.Ante ello, las autoridades mexicanas y canadienses sostienen un diálogo para atender las causas de la migración irregular y de las peticiones de asilo.

méxico

eeuu

canadá

