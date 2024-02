https://sputniknews.lat/20240227/amlo-niega-intromision-en-otros-paises-no-mandamos-a-los-de-inteligencia-a-investigar-politicos-1148567106.html

AMLO niega intromisión en otros países: "No mandamos a los de inteligencia a investigar políticos"

27.02.2024

El mandatario mexicano aseveró que cada país tiene su propio Gobierno y soberanía, por lo que no corresponde a otros Estados meterse en los temas de índole nacional. Posteriormente, anunció que el embajador de EEUU, Ken Salazar, reiteró que Washington no tiene ninguna investigación por presuntos vínculos suyos con el crimen organizado.El mandatario mexicano ha sostenido un debate con medios estadounidenses como el diario The New York Times y ProPublica por reportajes donde sugieren que personas cercanas a él supuestamente recibieron dinero por parte de grupos del narcotráfico para apoyar sus campañas a la Presidencia de 2006 y 2018.En el último de ellos, que fue lanzado por el NYT, muestra que, supuestamente, los hijos de López Obrador y funcionarios cercanos a él recibieron dinero por parte del narcotráfico para su campaña electoral de 2018.Entre los hallazgos dados a conocer por los periodistas que realizaron la investigación, se destaca que tanto Ismael el Mayo Zambada, fundador del cartel de Sinaloa, así como integrantes del cartel de Los Zetas, habrían tenido acercamientos y, en el último caso, otorgado hasta 4 millones de pesos (200.000 dólares) a gente cercana a López Obrador, esto en el período electoral de hace seis años.No obstante, el diario estadounidense precisó en el material que "si bien los recientes esfuerzos de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los carteles y los asociados del ahora mandatario, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales".Ese mismo día, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que EEUU lleve a cabo una investigación sobre presuntos vínculos de López Obrador con el crimen organizado.

