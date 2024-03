https://sputniknews.lat/20240321/un-sistema-enfermo-moscu-critica-el-sesgo-contra-atletas-rusos-en-la-gestion-deportiva-mundial-1149103573.html

"Un sistema enfermo": Moscú critica el sesgo contra atletas rusos en la gestión deportiva mundial

"Un sistema enfermo": Moscú critica el sesgo contra atletas rusos en la gestión deportiva mundial

Sputnik Mundo

El sistema internacional de gestión del deporte es sesgado y funciona al servicio de los intereses de un número limitado de países, declaró el vice primer... 21.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-21T18:03+0000

2024-03-21T18:03+0000

2024-03-21T18:03+0000

⚽ deportes

coi

rusia

juegos olímpicos

estilo de vida

juegos olímpicos de parís 2024

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/15/1149105265_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_693fa40b3076e4194e9060f017156a5b.jpg

"Ya no sé cómo caracterizarlo [al Comité Olímpico Internacional] con palabras decentes: no saben qué inventar", señaló Dmitri Chernishenko al comentar las últimas declaraciones del organismo. "No está claro qué va a pasar ahora. Intentan por todos los medios que las condiciones para nuestros atletas sean inaceptables", agregó.Chernishenko destacó que los atletas rusos deben acudir a los Juegos Olímpicos de París a condición de que las federaciones internacionales no exijan la firma de declaraciones de condena de la operación militar especial."Pero el COI ha creado tales condiciones que prácticamente ninguno de los atletas rusos puede participar, ser seleccionado. Solo quedan unos pocos deportes, cuyos representantes aún pueden ir (...) Si hay oportunidad de participar, probablemente deberíamos hacerlo", añadió el vice primer ministro.El COI perdió su independencia y prefirió, desde el principio, tomar parte en el conflicto político, declaró a su vez el jefe del Comité Olímpico Ruso (COR), Stanislav Pozdniakov.El presidente del COR también señaló que desde el principio el COI eligió abiertamente el lado del conflicto político, lo que "contradice su misión y está cumpliendo sistemáticamente órdenes políticas externas para aislar al deporte ruso".El comité ejecutivo del COI anunció el 19 de marzo también que aprobó oficialmente la bandera y el himno que utilizarán los atletas neutrales de Rusia y Bielorrusia en los JJOO de París. Se trata de una bandera y un himno sin palabras, creados exclusivamente para este propósito. Además, las medallas ganadas por los atletas con estatus neutral no aparecerán en la tabla de medallas.El presidente ruso, Vladímir Putin, comentó que los "funcionarios internacionales tergiversan el sentido del movimiento olímpico y socavan los cimientos del deporte internacional". La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que las normas del COI sobre la admisión de atletas rusos en los Juegos Olímpicos eran ilegales, injustas e inaceptables, y que Moscú estaba indignada por las condiciones discriminatorias.Los Juegos Olímpicos de París se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto de 2024.

https://sputniknews.lat/20240130/los-acontecimientos-politicos-que-amenazan-a-los-juegos-olimpicos-de-paris-2024-1147822447.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, coi, rusia, juegos olímpicos, juegos olímpicos de parís 2024