https://sputniknews.lat/20240322/la-ue-se-disparara-en-el-pie-con-aranceles-al-grano-ruso-1149109816.html

La UE "se disparará en el pie" con aranceles al grano ruso

La UE "se disparará en el pie" con aranceles al grano ruso

Sputnik Mundo

Los funcionarios de Bruselas se "dispararán en el pie" al imponer aranceles a las importaciones de cereales procedentes de Rusia, declaró a Sputnik el... 22.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-22T14:13+0000

2024-03-22T14:13+0000

2024-03-22T14:13+0000

economía

cereales

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

🌍 europa

rusia

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/15/1149109430_86:0:3727:2048_1920x0_80_0_0_1410e179de1a24f94695f7578d5fff05.jpg

"En efecto, crearán complicaciones para sus propios consumidores, y no para nosotros; [los aranceles a los cereales] no nos afectarán realmente", indicó.La Comisión Europea busca imponer un arancel de 95 euros por tonelada al grano de Rusia y Bielorrusia, informa el Financial Times. Además, se impondrán aranceles del 50% a las semillas oleaginosas y sus derivados. Los aranceles solo afectarían a los productos destinados al consumo en los Estados miembros de la UE, y no a los cereales con destino a Asia y África.Pero la introducción de un arancel no perjudicaría a los exportadores rusos de grano, explicó Zlochevski. A Rusia le bastará con redirigir los volúmenes de suministros que iban a Europa a mercados más prometedores de Oriente Medio y África, sugieren los medios de comunicación rusos. Pero para algunos procesadores europeos, la prohibición de importar productos agrícolas rusos podría resultar muy desagradable para los mercados de Italia y España, agregan. Esta temporada, Rusia batió un récord de exportaciones de grano —principalmente trigo duro— a Italia, donde se utiliza para producir pasta.En cuanto a las semillas oleaginosas y productos derivados, aproximadamente dos tercios de la harina de colza y un tercio de la harina de girasol que exporta Rusia se suministran específicamente a países de la UE, según los medios rusos. "Este [arancel] afectará a las semillas oleaginosas o a las harinas diversas, que son productos derivados del procesado de semillas oleaginosas. Sin embargo, los mercados para estas últimas son limitados. Por ejemplo, el lino oleaginoso [ruso] se suministra a la Unión Europea y a China. Si la UE corta esta opción de suministro o impone un impuesto, solo queda China. Así que esta medida afectará probablemente a los procesadores de semillas oleaginosas, y no a los cultivadores de cereales", explicó Zlochevski.Al comentar el objetivo de la decisión, que consiste en "tranquilizar a los granjeros europeos" a pie de protesta, Zlochevski señaló que "como han sufrido los agricultores europeos, seguirán sufriendo".Mientras tanto, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo prorrogaron hasta junio de 2025 la suspensión de los aranceles y las cuotas de exportación de productos agrícolas ucranianos a la Unión Europea (UE). La suspensión actual expira el 5 de junio de 2024, y la nueva normativa entrará en vigor inmediatamente después de dicha fecha de expiración, según el comunicado.La decisión de suspender los derechos y contingentes sobre las importaciones procedentes de Ucrania se introdujo en 2022. Los agricultores de los países de la UE fronterizos con Ucrania se opusieron a la propuesta e iniciaron protestas. En particular, en Polonia bloquearon carreteras, autopistas y carreteras. Los agricultores protestan no solo contra el grano ucraniano, sino también contra la llamada política verde de la UE, es decir, las disposiciones de la política medioambiental de la comunidad política.

https://sputniknews.lat/20240110/la-agricultura-espanola-afronta-ya-un-riesgo-existencial-es-una-realidad-desastrosa-1147244830.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cereales, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis, 🌍 europa, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia