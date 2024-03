https://sputniknews.lat/20240322/seymour-hersh-eeuu-amenazo-a-ucrania-con-quitarle-fondos-si-negociaba-con-rusia-1149133306.html

Seymour Hersh: EEUU amenazó a Ucrania con quitarle fondos si negociaba con Rusia

Seymour Hersh: EEUU amenazó a Ucrania con quitarle fondos si negociaba con Rusia

El Gobierno de Estados Unidos impidió a Ucrania iniciar conversaciones de paz con Rusia hace varios meses, con la amenaza de dejar de financiar a Kiev, publicó... 22.03.2024, Sputnik Mundo

Según la información de Hersh, la comunidad de inteligencia estadounidense reconoce que "Ucrania tiene pocas posibilidades de ganar". El interlocutor de Hersh añadió también que el presidente Joe Biden ha apostado por hacer frente a la supuesta "amenaza rusa a la OTAN" y no cambiará de rumbo bajo ninguna circunstancia.En otoño de 2022, el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski firmó un decreto según el cual su país no negociará con Rusia mientras esté dirigida por Vladímir Putin, quien acaba de ser reelecto para otro mandato. Rusia, por su parte, ha señalado en repetidas ocasiones su disposición a discutir la solución del conflicto por medios diplomáticos. Como subrayó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Rusia no ve ningún requisito previo para una transición pacífica de la situación, y la soberanía sobre las nuevas regiones rusas y Crimea no está en discusión.

