"Irrumpieron y empezaron a disparar a la gente de inmediato, sin previo aviso"

En el momento de producirse el atentado en el Crocus City Hall, el testigo presencial de la tragedia Nikolái Krútov se encontraba en el anfiteatro con su...

En sus palabras, antes de que comenzara el evento, la sala donde tuvo lugar el atentado terrorista se iba llenando poco a poco de gente. Todas las plazas fueron vendidas, pero muchas personas permanecieron en el restaurante, la cafetería, guardarropía, y otros lugares del Crocus City Hall mientras esperaban el concierto de rock.Cuando la gente oyó las primeras explosiones, que parecían petardos, según el hombre, esto casi no sorprendió a nadie. "Yo, por ejemplo, pensé que era como prepararse un concierto: comprobar los altavoces, ajustar el equipo y demás. Es decir, momentos tan técnicos", explicó.Sin embargo, pocos minutos después, salieron corriendo las taquilleras de las gradas superiores de la sala, que, como piensa Krútov, hubieran sido informadas de que se estaba produciendo una tragedia. En pocos minutos, el público empezó a huir tras ellas, hasta la escena, donde tenían que ubicarse las salidas de evacuación.Los terroristas irrumpieron en la planta baja de la sala, el hombre describe a tres hombres con camuflaje claro, de color arena.El personal intentó sacar a la gente por las salidas disponibles más cercanas. A diferencia de la zona de parterre, donde los terroristas tirotearon a la gente, los que estaban en el anfiteatro consiguieron salir poco a poco arrastrándose de la sala.Asimismo, a la gente le ayudaban los guardias dirigiéndolos a las salidas seguras. "[Los guardias] no huyeron, no. Estaban en sus lugares, indicando a dónde ir, qué camino tomar", subrayó.El 22 de marzo, hombres armados vestidos con ropa de camuflaje abrieron fuego contra los asistentes a un concierto de la banda Picnik en la sala de conciertos Crocus City Hall, en la región de Moscú. El ataque con armas de fuego fue seguido por un incendio, que, según el Ministerio de Emergencias, afectó un área de casi 13.000 metros cuadrados.Según el último balance de las autoridades, hay más de un centenar de heridos, incluidos menores de edad, y más de 133 personas murieron en el ataque. Las autoridades del país cancelaron todos los eventos públicos y de entretenimiento programados para los próximos días. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró el 24 de marzo como día de luto nacional.Varios líderes mundiales se solidarizaron con el pueblo ruso, expresaron su más sentido pésame a las víctimas del atentado y a sus familias, y condenaron el ataque en los términos más enérgicos.

