Así reaccionó América Latina al atentado terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall

Así reaccionó América Latina al atentado terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall

Sputnik Mundo

El ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall, a las afueras de Moscú, en el que más de 60 personas fueron asesinadas y más de 140 resultaron...

BoliviaUno de los primeros en pronunciarse en contra de la masacre fue el expresidente boliviano Evo Morales, quien aprovechó para hacer un llamado para que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley. En su cuenta de Twitter (renombrada X), el dirigente boliviano comentó que recibió información muy preocupante sobre el ataque terrorista en contra de civiles que se disponían a disfrutar de un concierto de música. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó de manera enérgica el atentado terrorista y llamó a la comunidad internacional a repudiar lo sucedido. "Enviamos toda nuestra solidaridad y condolencias al pueblo ruso, al hermano presidente Vladímir Putin, y a las familias de las víctimas fatales. Este trágico hecho debe ser repudiado por toda la comunidad internacional", aseveró el jefe de Estado boliviano. Cuba Asimismo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel condenó el atroz acto terrorista ocurrido cerca de Moscú y envió sus sinceras condolencias al gobierno y pueblo rusos. "Cuba condena el atroz acto terrorista ocurrido en la región de Moscú. Nuestras sinceras condolencias al gobierno y pueblo de la Deferación de Rusia por la pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos", aseveró el mandatario cubano en X. Además, extendió su pésame a los familiares y allegados de las víctimas. El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, también condenó el acto terrorista e hizo llegar sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del atentado. Venezuela El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue otra de las voces latinoamericanas que condenó firmemente el atentado terrorista a las afueras de Moscú.A través de un comunicado, el líder venezolano transmitió sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de lo que calificó como un "criminal e injustificable ataque" y envió un mensaje de solidaridad al presidente ruso Vladímir Putin.Además, el canciller del país sudamericano, Yvan Gil, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y mostró su solidaridad con el Gobierno del presidente ruso Vladímir Putin."Expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y nos solidarizamos con el gobierno de la Federación de Rusia", añadió.Nicaragua El presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, expresaron su más enérgica condena y repudio ante el ataque terrorista de este viernes 22 de marzo.A través de una carta dirigida al presidente ruso Vladímir Putin, el mandatario nicaragüense y su esposa mostraron su solidaridad al pueblo ruso.Además, le solicitaron al jefe de Estado ruso transmitir al pueblo de Moscú, así como a los familiares de las víctimas, su "inclaudicable apoyo, respaldo y solidaridad".México Un poco después, la cancillería mexicana extendió sus condolencias a Rusia y lamentó la pérdida de vidas humanas a raíz del atentado terrorista. Al mismo tiempo, mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó cualquier acto de violencia que atente en contra de civiles. "La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta el tiroteo ocurrido en Crocus City Hall, a las afueras de Moscú, Rusia, así como la lamentable pérdida de vidas humanas", dijo la cartera diplomática del país de América del Norte. ColombiaDe la misma manera, el presidente colombiano Gustavo Petro expresó su solidaridad al puebo ruso. Mientras que la Cancillería colombiana manifestó su más profundo rechazo al atentado ocurrido en la sala de conciertos Crocus City Hall, a las afueras de Moscú, en el que al menos 40 personas fueron asesinadas.Brasil El Gobierno brasileño, por su parte, manifestó su consternación por el atentado terrorista y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, al tiempo que deseó pronta recuperación a los heridos. De igual manera, aseguró que no se tiene información de ningún ciudadano brasileño víctima en el ataque.Argentina El Gobierno argentino también manifestó su enérgica condena y rechazo por el atentado del viernes en las afueras de Moscú, que dejó más de 60 muertos y más de 140 heridos.El Ejecutivo argentino presentó sus condolencias y señaló que "acompaña en el sentimiento a los familiares de las numerosas víctimas fatales, a la vez que hace votos por la pronta recuperación de los heridos".ChileAsimismo, el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, expresó el viernes la "enérgica condena" de su país al atentado contra la sala de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, que dejó más de 60 muertos y más de 140 heridos."Expresamos nuestra enérgica condena al ataque ocurrido en una sala de conciertos en la Federación de Rusia. Enviamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y confiamos en la pronta recuperación de los heridos", expresó Van Klaveren en la red social X.UruguayEl Gobierno uruguayo rechazó el viernes el ataque ocurrido en una sala de conciertos en Moscú que dejó más de 60 muertos y más de 100 heridos.Guatemala Entretanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala extendió su enérgica condena al atentado terrorista y rechazó cualquier forma de violencia en contra de civiles inocentes. Además, comentó que, por el momento, la Embajada de Guatemala en Rusia no reporta guatemaltecos afectados. PerúEl Gobierno de Perú condenó enérgicamente el viernes el ataque terrorista perpetrado contra el público en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, en el que al más de 60 personas murieron.Por otro lado, la Cancillería señaló que se encuentra monitoreando la situación, informando que, hasta el momento, no existen peruanos entre las víctimas.HondurasEl canciller de Honduras, Enrique Reina, expresó el viernes la "enérgica condena" del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro al ataque terrorista perpetrado en la sala de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, Rusia, que dejó más de 60 muertos."Por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro expresamos nuestra enérgica condena al ataque terrorista contra un auditorio que tuvo lugar en Moscú, en el que perdieron la vida más 40 personas y 100 más resultaron heridos. Enviamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y nuestra solidaridad con los heridos, el Gobierno del Presidente Putin y el pueblo Ruso", publicó Reina en la red social X.Panamá El Gobierno de Panamá condenó el viernes el ataque contra civiles perpetrado en la sala de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, Rusia, que dejó más de 60 muertos."El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresa su más enérgica condena ante el ataque perpetrado contra civiles, el día de hoy, en el complejo de entretenimiento Crocus City Hall, en Moscú, Federación de Rusia, que ha dejado centenares de víctimas y heridos", expresó la Cancillería istmeña en la red social X.Ecuador El Gobierno de Ecuador, por su parte, expresó su pesar y extendió sus sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de Rusia. "Nuestra solidaridad con las familias de los afectados por este deplorable atentado", añadió. Paraguay La República del Paraguay se sumó al repudio del atentado terrorista y expresó sus condolencias a las víctimas. Costa Rica La Cancillería de Costa Rica condenó en los términos más enérgicos el atentado terrorista y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. "Condenamos en los términos más enérgicos el atentado terrorista perpetrado en el "Crocus City Hall" de la ciudad de Moscú, que ha causado más de 60 muertes y numerosos heridos", aseguró en un comunicado. "Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas y elevamos la voz para condenar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, ya que constituye una de las amenazas más graves a la paz y la seguridad internacionales", finalizó. El viernes 22 de marzo, un grupo de hombres armados vestidos con ropa de camuflaje realizó un tiroteo en la sala de conciertos Crocus City Hall, a las afueras de Moscú, antes de un concierto de la banda musical 'Picnik', informó un corresponsal de Sputnik.El atentado dejó un saldo de más de 60 muertos, así como 145 personas lesionadas, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud regional. Entre los heridos hay ocho menores y todos han sido hospitalizados.Entretanto, las autoridades cancelaron todos los eventos masivos programados para el fin de semana.Mientras que el Comité de Investigación ruso abrió una causa penal por terrorismo tras el ataque.El portavoz del Kremlin, Dmitri Péskov, dijo que el presidente, Vladímir Putin, está recibiendo información constantemente sobre el atentado.

