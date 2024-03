https://sputniknews.lat/20240323/no-es-algo-sorpresivo-por-que-exxonmobil-decidio-irse-de-argentina-1149158598.html

"No es algo sorpresivo": ¿Por qué ExxonMobil decidió irse de Argentina?

"No es algo sorpresivo": ¿Por qué ExxonMobil decidió irse de Argentina?

23.03.2024

La petrolera estadounidense Exxonmobil confirmó su decisión de deshacerse de sus proyectos en Argentina al comenzar los contactos oficiales con siete petroleras que podrían adquirir sus activos en el país sudamericano.Según consignó el portal especializado Econojournal, la mayor petrolera de EEUU comenzó a analizar ofertas por su paquete de activos en Argentina y ya mantiene contactos con siete petroleras interesadas: Tecpetrol, Pampa, Pluspetrol, Shelll, Vista-Geopark, PAE e incluso la estatal argentina YPF.Si bien no trascendieron los montos de las ofertas, fuentes recogidas por el sitio indicaron que la empresa aspira a embolsarse unos 1.000 millones de dólares por los activos que poseen en Vaca Muerta, el principal yacimiento de petróleo y gas del territorio argentino, ubicado en la provincia de Neuquén.La operación se suma a la devolución, a mediados de marzo, de tres áreas de la plataforma marítima argentina que habían sido consignadas a ExxonMobil en conjunto con Qatar Petroleum, en una zona cercana a la provincia de Tierra del Fuego, la más austral del país, y cercana a las Islas Malvinas.El especialista remarcó que una decisión de estas características por parte de la empresa se explica por tener "otros objetivos de mayor envergadura" como los de Brasil y Guyana, donde la petrolera explota el yacimiento Stabroek, descubierto en 2015 y que según las estimaciones tiene una capacidad productiva de 11.000 millones de barriles de petróleo.Estas cifras se contraponen con la situación en aguas argentinas, donde ExxonMobil y Qatar Petroleum "no han tenido los resultados que esperaban" en la búsqueda de recursos hidrocarburíferos.Solorza consideró que, cuando se concrete la salida de la petrolera estadounidense, el Estado argentino deberá "relicitar" las áreas del Atlántico Sur que le habían sido adjudicadas. Los activos en Vaca Muerta, como ya está ocurriendo, serán "rápidamente adquiridas y asumidas por otros jugadores que ya operan en la zona", dado que el yacimiento continúa siendo "un extraordinario negocio".Malas señales al mercadoDe todas maneras, el experto advirtió que Argentina atraviesa "una convulsión política pocas veces vista" que tiene un impacto en el mercado energético, dado que "no se marca un rumbo y no ha habido un mensaje claro al mercado energético global". Solorza indicó además que los cambios tarifarios y la quita de subsidios contribuyeron a que las empresas de energía eléctrica incrementen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), una empresa privada dedicada a operar en el mercado mayorista de la distribución. La situación, advirtió, "está llevando casi al colapso al sistema eléctrico nacional"."Son mensajes y señales que no son buenas para el mercado porque el objetivo parece estar puesto en otro lado y no se ve un rumbo consensuado, más allá de la prepotencia y arrogancia del presidente", opinó el especialista.A eso se suma, subrayó Solorza, la decisión del Gobierno de Javier Milei de paralizar la obra pública, dejando inconclusos proyectos considerados clave para el sector energético como la interconexión de las represas hidroeléctricas de la región del Comahue, entre las provincias de Neuquén y Río Negro, la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz, o las demoras en la licitación para la reversión del Gasoducto Norte, que permitiría abastecer al norte del país con la producción de Vaca Muerta.Solorza consideró que Milei intenta apostar "por el libre mercado" y la libre competencia en un mercado como el de los hidrocarburos en el que esas reglas no funcionan como tal, ya que tanto las zonas en las que se explora como los recursos naturales son propiedad del Estado.

