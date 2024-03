https://sputniknews.lat/20240319/argentina-suspende-construccion-de-represas-estan-en-riesgo-las-demas-inversiones-chinas-1149047869.html

Argentina suspende construcción de represas: ¿están en riesgo las demás inversiones chinas?

La suspensión de las obras de dos represas en el sur argentino con financiación china podría paralizar el resto de los proyectos del gigante asiático en... 19.03.2024, Sputnik Mundo

La construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ambas sobre el río Santa Cruz en la provincia homónima (sur), es desde 2017 uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la relación entre Argentina y China. En efecto, el gigante asiático iba a financiar las obras por un total de 4.700 millones de dólares en sucesivos desembolsos, lo que la convertiría en la obra de infraestructura más importante fuera de China.Sin embargo, la coyuntura económica actual de Argentina y las posturas del Gobierno de Javier Milei entorno a las obras públicas mantienen la obra suspendida, con unos 1.800 trabajadores despedidos y la posibilidad de que se caigan otros acuerdos entre el país sudamericano y el Gobierno chino.A través de su cuenta de Twitter, el economista argentino Julián Rojo advirtió que la paralización de las represas acordadas con China "puede traer problemas mucho más importantes" dado que, debido a las cláusulas conocidas como cross-default, "si no se hace una obra, tampoco se liberan fondos para otras (u otros acuerdos) con las que hay acuerdos de construcción".Marcelo Robba, el experto en relaciones internacionales y miembro del Grupo de Estudio sobre China y Argentina de la Universidad Nacional de Rosario, explicó a Sputnik que si bien puede que contractualmente no haya "un incumplimiento" por parte de Argentina, "las consecuencias pueden ser más pesadas".Robba señaló que las obras de las represas en Santa Cruz, "venían atadas al swap" que China había concedido a Argentina por un total de 6.500 millones de dólares y cuyo destino ya era incierto desde el inicio del Gobierno de Milei. El especialista comentó que también estaría vinculada a esta operación una obra para la rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas Norte, que iba a estar a cargo de la empresa China Machinery Engineering Company (CMEC).El experto remarcó, además, que Argentina también se verá perjudicada por la propia falta de las represas, una obra que según Robba significaría "un cambio grande para la matriz energética argentina". A esto se suma la importante inversión que el país sudamericano también hizo en el proyecto y la cantidad de trabajadores "en la calle" tras su detención.Un "giro geopolítico" que no gusta a ChinaPara Robba, este tipo de situaciones se dan en el marco de "un giro geopolítico" hecho por Argentina y que llevó a "se hayan suspendido las conversaciones al más alto nivel" entre Argentina y China. En ese sentido, explicó que la administración Milei ha optado por "frenar a nivel de terceras líneas del Estado todo lo que no considera estratégico".El analista consideró que aún existe una postura "confusa" de Argentina hacia China que, si bien ha sido "suavizada desde lo diplomático" en varias oportunidades, es interpretado por Pekín como un "giro" en contra de sus intereses, tanto por ciertos gestos de Milei hacia Taiwán como por la decisión de pausar proyectos de infraestructura que eran vistos como de suma importancia por el Gobierno chino.Robba añadió que "tampoco ayuda" que la canciller Diana Mondino haya emprendido en marzo una gira por Asia que la llevará a países como Malasia, Vietnam y Japón pero que no incluirá una visita a suelo chino.En ese sentido, Robba consignó que, si bien las comunicaciones oficiales hacia Argentina aún son "bastante correctas y en un tono muy amable", algunos especialistas aventuran que el gigante asiático podría tomar alguna represalia ante la actitud del Gobierno de Javier Milei.

