En medio de la presión inflacionaria, ¿podrá Milei evitar una nueva devaluación?

En medio de la presión inflacionaria, ¿podrá Milei evitar una nueva devaluación?

Pese a que la inflación del primer trimestre de gestión superó el 71% —tras la devaluación inicial del 50—, el tipo de cambio oficial apenas escaló un 8,6%...

El 13,2% de inflación mensual que arrojó el dato de febrero volvió a sembrar en Argentina un interrogante ligado al valor del dólar. Si bien el alza de precios mantiene una tendencia decreciente —tras el 25,5% de diciembre y el 20,6% de enero—, aún refuerza las presiones sobre el tipo de cambio.Desde la devaluación del 50% de la moneda impulsada por el flamante presidente Javier Milei en diciembre de 2023, la cotización del dólar apenas creció un 8,6%. Sin embargo, en el mismo trimestre la inflación acumulada fue del 71,3%.En ese marco, la dinámica económica amenaza con volver a "atrasar" al tipo de cambio respecto al resto de los precios de la economía, prácticamente anulando los efectos buscados por la devaluación.La cuestión de fondo"Venimos de los tres meses de mayor inflación mensual de los últimos 33 años. Es cierto que viene en una dinámica descendente, producto de una devaluación. Esto no es extraño ni motivo de orgullo dado que el impacto en precios se sintió, sobre todo, al principio", dijo a Sputnik Francisco Cantamutto, economista del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).Los diagnósticos varían según la biblioteca consultada. Ante la pregunta de Sputnik, Aldo Abraham —economista y director de la fundación Libertad y Progreso, un think tank cercano a Milei—, tomó el caso del dólar blue y el resto de las cotizaciones financieras existentes, en valores prácticamente idénticos a los de fines de 2023, para explicar por qué no es necesario devaluar."Los valores de los dólares previos a la asunción de Milei eran extremadamente altos, y por eso no se modificaron pese a la inflación. Solo tenían como antecedente a situaciones previas a un estallido hiperinflacionario: todo el mundo dejó de consumir para salir a comprar dólares desesperadamente, por temor a un salto drástico en los precios. Ahora, con más confianza, esto no sucede más", indicó el economista."En el camino hacia la normalización de la economía los productos van a crecer por encima del tipo de cambio hasta que terminen de acomodarse todos los precios relativos. Por eso hay que abrir los mercados a las importaciones, para garantizar la competencia", apuntó Abraham.¿Liberar o restringir?Un aspecto insoslayable que resaltó durante toda la campaña electoral del presidente Milei fue la promesa de, antes de dolarizar la economía, habilitar el libre acceso al dólar. Inauguradas durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), existen severas restricciones que inhabilitan el libre acceso al mercado de divisas.Ante la acuciante crisis por falta de divisas en el Banco Central, los distintos Gobiernos sucedáneos han apostado por mantener dichas trabas, conocidas popularmente como 'cepo al dólar', a excepción de Mauricio Macri (2015-2019), quien inicialmente las eliminó pero debió restaurarlas antes de finalizar el mandato en medio de una meteórica corrida cambiaria.Consultado al respecto, el presidente indicó: "todavía no me queda claro que si abro el cepo no tengo una corrida". Sin embargo, aclaró que si contara con los fondos suficientes, avanzaría con la medida. "Si me ponen 15.000 millones de dólares, abro el cepo mañana", prometió.Según Cantamutto, no están dadas las condiciones para eliminar las restricciones que pesan sobre el mercado de cambios. "Aún con 15.000 millones de dólares —que no sabemos quién financiaría, porque los grandes capitales aun tienen dudas—, la estructura económica no garantiza viabilidad de esta medida", indicó.En cambio, desde la vereda de enfrente el panorama es concebido de modo muy distinto. Según Abraham, "el cepo puede levantarse ahora mismo. Incluso en abril podrían eliminarse todas las restricciones. A diferencia de una dolarización, para la cual se necesitan divisas, para eliminar las trabas hace falta una política monetaria consistente: si el dólar vale lo que tiene que valer, ya no es necesario poner trabas", afirmó.Consultado acerca de cuál debería ser aquel valor referido, el economista indicó que "la unificación cambiaria debería ser a un precio de 1.000 pesos, muy cerca de la cotización actual, ya que el dólar paralelo se ubica en 1.025 pesos. No hay riesgo de que termine mal si se llevan a cabo las medidas correctas".La mirada puesta en el déficitEl objetivo de liberar el acceso al mercado de cambios chocaría, a priori, con un elemento central del programa de Gobierno de La Libertad Avanza: el objetivo de terminar con el déficit fiscal. Si bien genera diversos perjuicios, el cepo al dólar alimenta una formidable vía de recaudación para el Estado: el Impuesto País, que se aplica sobre el consumo de bienes del exterior (como plataformas de streaming) pero también sobre la importación de ciertos productos.Pese a la distancia que lo separa ideológicamente, Abraham coincidió con su colega: "el Impuesto País es una fuente de financiamiento muy importante. Quizás para el Gobierno no sería tan deseable perder ese ingreso fiscal, por más de que sea por un bien mayor".

