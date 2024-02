https://sputniknews.lat/20240229/30-anos-de-real-como-el-plan-evito-la-dolarizacion-y-garantizo-la-soberania-de-la-moneda-brasilena--1148601713.html

30 años de real: cómo el plan evitó la dolarización y garantizó la soberanía de la moneda brasileña

30 años de real: cómo el plan evitó la dolarización y garantizó la soberanía de la moneda brasileña

Sputnik Mundo

Establecido a finales de febrero de 1994, el Plan Real puso fin a casi una década de elevada inflación en Brasil. En un momento de tanta fragilidad e... 29.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-29T17:02+0000

2024-02-29T17:02+0000

2024-02-29T17:02+0000

brasil

💶 divisas

dólar

real

💬 opinión y análisis

américa del sur

ciro gomes

desdolarización

sputnik explica

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108973/27/1089732730_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_bb47998918c8c04ec6f3056f6cdc9837.jpg

A principios de la década de 1990, Brasil sufría su peor inflación en décadas, tras haber entrado en hiperinflación, cuando la tasa supera el 50% mensual. El milagro económico de la dictadura militar había llegado a su fin.Originada por problemas internos, la costumbre de indexar los precios que ya preinflacionaban la economía y garantizaban ganancias financieras a quienes tenían capacidad de ahorro, y el choque provocado por la subida de los tipos de interés del Banco Central de EEUU entre 1989 y 1993, la inflación alcanzó el 2.700% en el período, erosionando el poder adquisitivo de la población, su capacidad de ahorro y su tasa de empleo.Había que hacer algo para recuperar no solo la economía de Brasil, sino también el espíritu y el orgullo de la sociedad brasileña.No faltaron intentos. En su afán por combatir la devaluación de la moneda, los Gobiernos civiles pusieron en marcha diversos planes de estabilización económica. Ninguno consiguió controlar la inflación. Entre los más famosos figuran el Plan Cruzado de José Sarney —una de cuyas medidas más conocidas fue la congelación de los precios— y el Plan Collor, que supuso la confiscación de los ahorros.En 1994, con el Gobierno de Itamar Franco, que asumió el poder tras la dimisión de Fernando Collor, el país se enfrentaba a una inflación superior al 40% mensual. Bajo el liderazgo de Fernando Henrique Cardoso, se elaboró una nueva estrategia: el Plan Real.En una entrevista con Sputnik, miembros del equipo económico que elaboró el Plan Real explicaron un poco sobre el pensamiento de la época.¿Cuál era el Plan Real?Establecido el 27 de febrero de 1994 con la Medida Provisional 434, el Plan Real adoptó una combinación de medidas económicas que han demostrado su éxito en el control de la inflación a lo largo de la historia, especialmente las que tuvieron lugar en el período de entreguerras, afirmó expresidente del Banco Central brasileño y socio fundador de Rio Bravo Investimentos, Gustavo Franco.Dividida en tres partes, la primera medida analizaba el control del gasto público y la balanza fiscal del Gobierno. A lo largo de los años se han llevado a cabo diversas privatizaciones, desde los sectores de las telecomunicaciones, la energía y el ferrocarril, hasta los bancos estatales, que actuaban como bancos centrales de los estados financiando a sus gobiernos.La segunda fue la creación de la Unidad Real de Valor (URV), una medida paralela que serviría de transición entre la antigua y la nueva moneda. Por último, se instituyeron métodos de control, nuevos anclajes nominales y cambiarios que ayudarían a la moneda a valerse por sí misma.¿Dolarizó la URV la economía de Brasil?Sin embargo, la gran diferencia entre el Plan Real y los demás programas adoptados en Brasil fue la creación de la URV, una unidad contable que sirvió de ancla monetaria para la estabilidad económica de Brasil, explicó Rodrigo Rodríguez, profesor adjunto de economía de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ)."La URV delimitaba la cantidad de moneda nacional por el tamaño de las reservas internacionales", señaló el profesor. Es decir, reducía la cantidad de cruzeiros circulantes en función de las reservas de una determinada moneda internacional, agregó. En este caso, se eligió el dólar, con una paridad de 1 US$ por 1 URV.En términos prácticos, la URV servía de referencia de valor para la sociedad. El cruzeiro actuaba como medio de pago, y la URV como unidad de cuenta, es decir, donde se determina el valor de algo.Con el objetivo de servir de puente entre el cruzeiro y la moneda que vendría después, las transacciones reales y cotidianas funcionaban de la siguiente manera: los productos se tasaban utilizando la URV, pero a la hora de pagar los ciudadanos debían utilizar el cruzeiro."Cada día, el cruzeiro se devaluaba frente al URV", afirmó Rodríguez. De este modo, la antigua moneda se retiraba gradualmente de la economía y, como el URV estaba indexado por el tipo de cambio, quedaba protegido de la inflación.Las unidades monetarias convivieron durante unos meses, hasta que el 1 de julio se lanzó definitivamente el real, uniendo estas dos funciones en una moneda única.Al principio, el real mantenía una paridad de 1:1 con el dólar. Este es un elemento típico de la dolarización de la economía, "pero no es la dolarización en su totalidad", señaló Rodríguez.En términos más generales, este proceso "implica desde la indexación de los contratos en dólares hasta la utilización del dólar como medio de pago corriente en la economía". En el caso brasileño, el real no es "una mera réplica del dólar", sino que fluctúa dentro de los límites fijados por las bandas cambiarias, "de modo que no sigue estrictamente el comportamiento del dólar", explicó el profesor de historia del desarrollo económico de Brasil.Brasil podría haber tomado una ruta argentinaLa creación de la URV estuvo muy influida por un proyecto de dos economistas clave del equipo económico, André Lara Resende y Pérsio Arida, que habían desarrollado en el pasado la Propuesta Larida, una moneda indexada a un tipo de corrección monetaria.Apodada el nuevo cruzeiro en los ejercicios teóricos de la pareja, la moneda existiría paralelamente al cruzeiro y sería adoptada voluntariamente, al igual que la URV. Sin embargo, a diferencia del URV, no estaría indexada al tipo de cambio y no sería una nueva moneda, sino solo una unidad de cuenta.Sin embargo, en la época del Plan Real estaba en boga otro mecanismo de control de la inflación, defendido incluso por Lara Resende y Arida: la caja de conversión o Comité Monetario.En esta propuesta, el Banco Central del país solo puede emitir más moneda si puede respaldarla con una moneda ancla mediante una regla de conversión. El ancla suele ser una moneda extranjera y, en el caso de Argentina, el dólar.Instituido por Domingo Cavallo, ministro de Economía de Argentina, la rigidez de este plan económico significaba que el Gobierno argentino no podría imprimir dinero para cubrir sus deudas. El Plan Cavallo también instituyó una relación de 1:1 entre el dólar y el peso convertible, aceptándose la divisa estadounidense como moneda de pago del país.En la práctica, la economía argentina estaba dolarizada, ya que el Estado era incapaz de llevar a cabo la política monetaria. La única diferencia es que la política es reversible, y es más fácil abolir un Comité Monetario que recrear un Banco Central.Esta propuesta fue apreciada por los economistas del Plan Real, que veían en la vía argentina una forma de instaurar por la fuerza la salud fiscal en el Gobierno. De acuerdo con Ciro Gomes, que fue ministro de Hacienda de Fernando Henrique Cardoso, los problemas de este camino fueron vistos por miembros del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)."El Plan Real tuvo algunos de estos insights en su construcción", afirmó Gustavo Franco. Buscó lo que era bueno en los planes de caja de conversión y también en los acontecimientos y estabilizaciones de los años de entreguerras, que son los casos típicos de hiperinflaciones, de acuerdo con el expresidente del Banco Central de Brasil.Franco, uno de los líderes del plan de estabilización de Brasil, también destacó las lecciones aprendidas del euro, una moneda europea que acababa de despegar. "La solución que se adoptó para Brasil en 1994 fue el estado de las artes. Era la mejor posible en aquel momento", afirmó.Real: una moneda soberanaEs difícil especular qué habría sido con Brasil si se hubieran tomado otras decisiones. Durante su consolidación, el real atravesó tres crisis internacionales, la mexicana (1995), la asiática (1997-1998) y la rusa (1998). A pesar de verse directamente afectados, el país y su nueva moneda sobrevivieron, aunque a costa de un tipo de interés del 45%.Al principio, la paridad entre el real y el dólar contribuyó a desindustrializar aún más a Brasil, ya que el producto nacional perdió competitividad en el mercado exterior, señaló Fábio Sobral, economista y profesor de la Universidad Federal de Ceará. "Al mismo tiempo, facilitó las importaciones. Al abaratarse el dólar, era más ventajoso traer productos importados que producirlos en el país", agregó.Al principio, esto ayudó mucho a controlar la inflación, ya que obligó a los productores brasileños a mantener los precios bajos para no perder competitividad frente a las importaciones, explicó el economista.Con la devaluación, la industria brasileña empieza a salvarse, de acuerdo con el profesor. "Los sectores agrícola y mineral están empezando a exportar de nuevo, porque la moneda se devaluó, y se detiene esta fuga de dólares", comentó.Esto permitió al país obtener un superávit y acumular una reserva de dólares. Más tarde, con el real establecido, otras crisis no molestaron tanto. Fue el caso de la "pequeña ola" de 2007-2008, calificada así por el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva.Por primera vez desde la época del Imperio, Brasil consiguió no verse demasiado afectado por una crisis financiera mundial, afirmó Sobral. Sin embargo, los años de desindustrialización han tenido sus consecuencias. En el caso de Argentina, los años de dolarización fueron drásticos para la economía, de acuerdo con Sobral. "La economía argentina ha sido devastada industrialmente. Constantemente tiene que comprar bienes de otros países, lo que acaba provocando que las importaciones sean permanentemente más altas", afirmó.Esto condujo a un déficit constante de dólares y a una devaluación de la moneda nacional. "Y esto fue el resultado de que el país renunciara a mantener su soberanía monetaria", añadió.Se calcula que en la crisis de 2007 salieron del sistema financiero argentino más de 43.000 millones de dólares, lo que hizo que la reserva de dólares redujera aún más el valor del peso. En ese período se duplicó el número de personas que vivían en la pobreza en el país.En Sudamérica existe otro ejemplo de dolarización extrema: Ecuador, de acuerdo con Sobral. El país abandonó su moneda en favor del dólar estadounidense. Como resultado, perdieron la capacidad de gestionar su propia economía, señaló el experto.Esto ha provocado variados problemas que sufre el país en la actualidad, como la desindustrialización y la expansión del narcotráfico por todo el territorio, que ha aprovechado su pequeño tamaño, su condición de exportador de bienes primarios y su moneda para establecerse con fuerza en el país.La supervivencia de Brasil frente a estas crisis revela la importancia de disponer de una moneda propia, con autonomía para determinar la cantidad en circulación mediante la emisión y recaudación de impuestos.La moneda de una sociedad es un símbolo nacional de su propia identidad, de acuerdo con Franco. Cuando la moneda atraviesa una crisis de devaluación inflacionista, cuando su valor se derrite, es como ver la bandera en llamas, agregó.El proyecto real ha tenido tanto éxito que el Banco Central de Brasil se ha erigido como uno de los más innovadores del mundo con la creación de Pix, la apertura de Open Finance y Drex, o el real digital, una criptodivisa brasileña que se centrará en las transacciones seguras entre usuarios y deberá presentar una mayor integración en toda la economía de Brasil.¿Puede el real ayudar a Argentina?Si en el pasado el equipo económico se fijó en Argentina para aprender a lidiar con la inflación, hoy el país del Cono Sur atraviesa una crisis económica que parece no tener fin. El recién elegido presidente Javier Milei prometió durante la campaña dolarizar la economía argentina.Sin embargo, los efectos prácticos de lo que esto significa pueden variar, selañó Franco. "La gente utiliza este lenguaje, esta terminología, 'dolarización', cada vez de una manera diferente", agregó.En este sentido, la solución ideada por los mentores del plan económico de Milei no es tan extraña, indicó el expresidente del Banco Central. Fue adoptada por casi toda Europa con la aparición del euro."Lo que se hace es dar curso legal a la moneda de un país, es decir, las agencias tributarias argentinas reciben moneda extranjera para el pago de impuestos argentinos", explicó.Hay muchas variables en juego y cada lugar es diferente a la hora de diseñar una nueva moneda, de acuerdo con el experto. "La nuestra fue muy particular, muy exitosa", subrayó."Espero que Argentina logre encontrar una solución que incorpore lo bueno de la experiencia monetaria europea, de trabajar con una moneda que no es la suya", expresó Franco.Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay firmaron el Protocolo de Ouro Preto, que sentó las bases institucionales del Mercosur, recordó Ciro Gomes. Entre sus muchos memorandos figura el acuerdo de los Estados miembros del bloque de "dar pasos en el futuro para dar nacimiento a una moneda regional"."Estas medidas nunca se tomaron, en gran parte porque Argentina tiene esta dificultad monstruosa", señaló el antiguo ministro de Hacienda.El real brasileño sería una moneda interesante para la región, bien para ser utilizada por los países, bien para constituir la base de una moneda regional independiente, de acuerdo con Ciro.Esto revela grandes problemas en el sentido de que la productividad alemana se mantiene firme en el euro, pero la periferia, Irlanda, Grecia, Portugal, España, han sufrido grandes limitaciones por este motivo, afirmó Ciro.El futuro en moneda localDurante años, economistas y medios de comunicación han especulado sobre la creación de una moneda de cambio entre Argentina y Brasil, ampliada incluso a otros miembros del Mercosur, bautizada como peso-real o sur. La idea de crear una moneda regional para los países del bloque no es nueva, y está en consonancia con la tendencia mundial a la desdolarización, es decir, a alejarse del dólar como moneda estándar.Establecido tras la Segunda Guerra Mundial con los Acuerdos de Bretton Woods, la hegemonía del dólar estadounidense parecía obvia en un mundo devastado por la guerra. Hasta 1971, sin embargo, la moneda estadounidense estaba respaldada por el oro, lo que garantizaba un cierto orden financiero para el mundo.Con el fin del patrón oro, EEUU tuvo libertad para aplicar la política monetaria que quisiera y, con ello, para utilizar el dólar como un arma. Al imponer sanciones económicas a países menos desarrollados o considerados adversarios, el país norteamericano encontró otra forma de ejercer su poder.Hasta hace unos años, estas sanciones solamente afectaban a países con economías mucho más pequeñas que la estadounidense, como Cuba, Irán, Afganistán y Corea del Norte. Fue a partir de la aplicación masiva contra Rusia cuando otras grandes economías empezaron a preocuparse por la posibilidad de que algún día ellas también fueran víctimas de estas sanciones.Desde entonces, el discurso sobre la desdolarización de la economía mundial está cada vez más vigente y ha sido debatido por diversas naciones de todo el mundo, incluso por aliados tradicionales de EEUU como Arabia Saudita.Brasil y China, por ejemplo, celebraron la primera transacción realizada íntegramente en yuan en octubre de 2023, lo que representó el inicio del proceso hacia el abandono del dólar. Hoy en día, la moneda china es ya la cuarta más utilizada en las transacciones internacionales, superando al yen de Japón y por detrás del dólar, el euro y la libra esterlina.Rusia, en particular, debido a las sanciones impuestas por EEUU y Europa, ha realizado un gran esfuerzo en los últimos años para desdolarizar su economía, reorientándola hacia los mercados asiáticos y del sur global.El país, por ejemplo, ha empezado a crear un sistema internacional de pagos alternativo al SWIFT. Desarrollado por el Banco Central ruso, el SPFS cuenta ya con la participación de 20 países y 159 instituciones asociadas.El lema principal de este sistema es el uso de las monedas nacionales en las transacciones. De este modo, los países miembros pueden evitar las sanciones económicas que conlleva el uso del dólar y la infraestructura financiera asociada.En este contexto, el 2023 la Federación Rusa superó a Alemania y se convirtió en la quinta economía del mundo por paridad de poder adquisitivo, con un crecimiento del 3,6%. Esto sorprendió incluso al FMI, que aumentó sus expectativas de crecimiento del país del 1,6% al 2,4% en 2024.Con esta reorientación de la economía rusa, el país se ha convertido en el quinto mayor exportador a Brasil, por detrás de China, EEUU, Alemania y Argentina.La presencia de Argentina como cuarto socio de Brasil entre las potencias mundiales refleja el grado de integración entre las dos economías, y esta integración podría proporcionar la solución a la crisis del país, opinan muchos economistas.Si la economía argentina eliminara las importaciones de países de fuera del Mercosur y se comprometiera mediante acuerdos comerciales a abastecer sus necesidades de productos manufacturados dentro del Mercosur incluso podría ser posible, señaló el economista. De estos acuerdos podría surgir una moneda común.

https://sputniknews.lat/20240221/el-sur-global-la-bandera-de-lula-para-reformar-la-onu-y-toda-la-gobernanza-mundial-1148426470.html

https://sputniknews.lat/20240228/influencia-regional-y-petroleo-las-razones-de-lula-para-mediar-entre-venezuela-y-guyana-1148579266.html

https://sputniknews.lat/20240105/uno-de-cada-tres-paises-de-la-onu-emprendio-el-camino-de-la-desdolarizacion-1147145385.html

https://sputniknews.lat/20240127/bolivia-y-china-preven-consolidar-e-incrementar-sus-relaciones-comerciales-este-2024-1147557068.html

https://sputniknews.lat/20240226/los-brics-pueden-acabar-con-el-dolar-si-utilizan-las-palancas-adecuadas-1148535417.html

https://sputniknews.lat/20240126/desdolarizar-es-preciso-asi-impacta-la-deuda-de-eeuu-en-las-economias-del-mundo-1147721096.html

https://sputniknews.lat/20240227/expulsion-de-brasilenos-en-argentina-podria-brasil-hacer-lo-mismo-1148543601.html

https://sputniknews.lat/20240207/por-que-algunos-paises-de-la-ue-siguen-utilizando-monedas-nacionales-y-no-el-euro-1148052721.html

https://sputniknews.lat/20231213/analistas-las-politicas-internas-de-milei-afectan-mas-a-brasil-que-las-bravuconadas-geopoliticas-1146502875.html

https://sputniknews.lat/20240220/el-dolar-excluido-de-las-economias-de-los-brics-repetira-el-destino-del-imperio-romano-1148380883.html

https://sputniknews.lat/20230331/china-y-brasil-asestan-un-golpe-al-dolar-y-dan-un-ejemplo-al-resto-de-america-latina--1137523670.html

https://sputniknews.lat/20240227/rusia-china-y-brasil-dan-catedra-en-el-g20-1148555870.html

brasil

américa del sur

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Fabian Falconi

Fabian Falconi

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabian Falconi

brasil, 💶 divisas, dólar, real, 💬 opinión y análisis, américa del sur, ciro gomes, desdolarización