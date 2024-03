https://sputniknews.lat/20240324/bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-el-apogeo-del-mundo-unipolar-1149188137.html

El bombardeo de la OTAN a Yugoslavia fue el apogeo del "mundo unipolar"

El bombardeo de la OTAN a Yugoslavia fue el apogeo del "mundo unipolar"

Sputnik Mundo

BELGRADO (Sputnik) — La campaña de ataques aéreos que la OTAN lanzó sobre Yugoslavia hace 25 años marcó el apogeo del mundo unipolar, comentó a Sputnik el... 24.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-24T05:46+0000

2024-03-24T05:46+0000

2024-03-24T06:08+0000

internacional

aleksandar vulin

otan

🌍 europa

bombardeo de la otan a yugoslavia (1999)

💬 opinión y análisis

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107016/49/1070164923_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_c0cac5ee5900b12a1347bf818bb98048.jpg

A Belgrado, según él, "no quedaba otro remedio, sino hacer frente a la OTAN, a su atroz crimen, su enorme injusticia y su increíble urgencia por destruir a un pueblo pequeño pero amante de la libertad". "Tal vez, Dios perdone a la OTAN, tal vez perdone a quienes mataron a nuestros hijos, pero nosotros, los serbios, no lo olvidaremos ni lo perdonaremos", declaró Vulin. El político serbio opinó que los lamentos periódicos por parte de la OTAN sobre víctimas civiles se deben a "razones políticas" y "no bastan". "No tenían derecho a matar a nuestros militares ni a nuestros policías. No tenían derecho a quitar una sola vida. ¿Quién tiene derecho a matar a un militar y a un policía serbios en suelo serbio? ¿Por qué nadie quiere arrepentirse y disculparse?", enfatizó Vulin. Las armas de precisión lanzadas por los aliados, recordó Vulin, alcanzaron la Embajada de China en Belgrado. Para Vulin, es "una prueba de por qué no debería existir un mundo unipolar". La Alianza Atlántica comenzó el 24 de marzo 1999 un bombardeo sobre Yugoslavia que en ese entonces estaba conformada por Serbia y Montenegro. La OTAN arguyó que buscaba detener la limpieza étnica de los albaneses kosovares. En los 78 días que duraron los ataques, las bombas de la OTAN mataron más de 2.500 civiles, entre ellos 87 niños, y causaron un daño económico de 100.000 millones de dólares, según distintas estimaciones

https://sputniknews.lat/20230520/parecia-una-pelicula-de-terror-como-la-otan-bombardeo-una-maternidad-en-yugoslavia-1137370363.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

aleksandar vulin, otan, 🌍 europa, bombardeo de la otan a yugoslavia (1999), 💬 opinión y análisis