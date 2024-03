https://sputniknews.lat/20240325/el-kremlin-no-participa-en-debate-sobre-posibilidad-de-levantar-moratoria-de-pena-capital-1149204900.html

El Kremlin no participa en debate sobre posibilidad de levantar moratoria de pena capital

El Kremlin no participa en debate sobre posibilidad de levantar moratoria de pena capital

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no participa actualmente en el debate sobre la posibilidad de levantar la moratoria sobre la pena de muerte en Rusia, según el... 25.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-25T09:41+0000

2024-03-25T09:41+0000

2024-03-25T09:56+0000

internacional

rusia

ataque terrorista en el crocus city hall

🌍 europa

pena de muerte

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/04/1145421186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aef2964e6a7b557ac020bb34303c9b53.jpg

Asimismo, Rusia no tiene contactos con los países occidentales en relación con la investigación del atentado terrorista en Crocus City Hall , declaró Peskov."De momento no hay contactos con los países occidentales", declaró Peskov a los periodistas.El portavoz de la presidencia rusa subrayó que el Kremlin no comentará la investigación del atentado.Asimismo llamó a seguir la información al respecto que ofrecen las fuerzas del orden.El pasado 22 de marzo, un grupo de hombres armados, que iban vestidos de camuflado, desató un tiroteo en la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en la ciudad de Krasnogorsk, en la periferia noroeste de Moscú, apenas unos minutos antes de comenzar un concierto de la banda rusa de rock Picnic.El tiroteo fue seguido por un incendio, que, según el Ministerio de Emergencias, afectó un área de casi 13.000 metros cuadrados. Según los últimos datos oficiales, el ataque terrorista se saldó con 137 muertos y unos 180 heridos.Hasta ahora fueron detenidos 11 implicados en el atentado, incluidos los cuatro atacantes que abrieron fuego contra la multitud en Crocus City Hall. Según el Servicio Federal de Seguridad, después del atentado los terroristas intentaron huir hacia la frontera entre Rusia y Ucrania. Por su parte, Kiev negó de plano su implicación en el ataque.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró duelo nacional el 24 de marzo por las víctimas del atentado, el más sangriento en dos décadas en Rusia. Además, se cancelaron todos los eventos masivos y de entretenimiento programados para los próximos días.Numerosos líderes mundiales se solidarizaron con el pueblo ruso y condenaron el ataque en los términos más enérgicos.

https://sputniknews.lat/20240325/rusia-y-tayikistan-cooperan-en-la-investigacion-del-ataque-a-crocus-city-hall-1149203398.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ataque terrorista en el crocus city hall, 🌍 europa, pena de muerte