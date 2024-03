Rosatom presenta gama de centrales nucleares flotantes en la feria ATOMEXPO en Rusia

"Tengo que reconocer el papel muy importante que Rosatom está jugando, no solamente en la Federación de Rusia sino también al nivel internacional, a través de un número de proyectos bien conocidos y sumamente exitosos, con los que he tenido la oportunidad de familiarizarme durante mis visitas. Me vienen a la mente en este contexto [los proyectos en] Turquía, Egipto, Bangladés, tantos logros por los que quisiera felicitarles nuevamente", dijo Grossi.