Trabajadores de histórica siderúrgica chilena protestan ante anuncio de cierre

Trabajadores de histórica siderúrgica chilena protestan ante anuncio de cierre

SANTIAGO (Sputnik) — Los trabajadores de la acería chilena Huachipato iniciaron una manifestación protestando por el inminente cierre de la compañía y piden al... 25.03.2024

Orellana explicó que el eventual cierre de la siderúrgica significará la pérdida de 20.000 empleos, tanto de trabajadores directos como de aquellos en empresas ligadas a Huachipato. "Esta empresa no debe parar, el trabajo no debe detenerse, esto depende directamente de una decisión del presidente Gabriel Boric, quien debe revertirlo", agregó. Huachipato es una fundición siderúrgica inaugurada en 1950 cuyos principales productos son laminados en frío, laminados en caliente, hojalata electrolítica, zincalum, barras para molienda, barras para hormigón, alambrón, caliza y cal viva.La compañía impulsó durante años el desarrollo de la región del Biobío (sur), donde se encuentra emplazada, a través de distintas áreas como la cultura, el arte y el deporte, siendo este último uno de los que más trascendió con el club de fútbol Huachipato. La semana pasada el gerente de la compañía, de capitales privados, anunció su cierre argumentando que les es imposible competir contra las firmas chinas y culpó a las autoridades chilenas por no aplicar una buena política de "antidumping", esto es, la aplicación de impuestos adicionales a productos importados.

