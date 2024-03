https://sputniknews.lat/20240324/bolivia-insiste-en-su-pedido-a-chile-de-una-salida-al-mar-negociara-el-gobierno-de-boric-1149186251.html

Bolivia insiste en su pedido a Chile de una salida al mar: ¿negociará el Gobierno de Boric?

Bolivia insiste en su pedido a Chile de una salida al mar: ¿negociará el Gobierno de Boric?

24.03.2024

Al cumplirse 145 años de que Bolivia perdiera su acceso al océano en la Guerra del Pacífico, el presidente Luis Arce insistió con una propuesta para negociar con Chile una salida al mar. El enclaustramiento al que está sometido el Estado Plurinacional implica un serio perjuicio a su comercio exterior, que desde 1879 reportó una pérdida millonaria. El Día del Mar se conmemora en Bolivia cada 23 de marzo y este año el Gobierno de Arce dijo a la prensa que seguiría insistiendo en dialogar con Chile para recuperar la salida marítima, pero... ¿El Gobierno chileno aceptará debatir la idea del mandatario boliviano?Quienes en Chile rechazan la demanda boliviana, sostienen que el tema quedó zanjado en 2018, cuando la Corte Internacional de Justicia determinó que el país no estaba obligado a negociar el regreso de Bolivia al mar, aunque avalaba la continuidad del diálogo.Para el analista internacional Gabriel Villalba, "se dice que Bolivia perdió su única oportunidad ante La Haya de tener una salida soberana al océano Pacífico. Esta es una falacia, porque la demanda que realizamos ante la CIJ tuvo que ver fundamentalmente con los acuerdos no cumplidos por Chile, pero en ningún momento se denunció al Tratado de Paz y Amistad de 1904", firmado por ambas naciones.Según Villalba, Bolivia todavía puede recurrir a este organismo internacional para denunciar el incumplimiento del tratado de 1904.El recuerdo de AbaroaEn la mañana del 22 de marzo —un día antes del oficial que se recorrió debido al censo que se realizó en el país—, el presidente lideró los actos oficiales en la plaza Abaroa, del barrio paceño de Sopocachi. Luego de la procesión de ofrendas florales y del encendido de teas junto al monumento al héroe de la batalla de Calama en donde Arce postuló sus seis puntos para mejorar las relaciones con Chile, fundamentalmente en lo comercial.Eduardo Abaroa fue un comerciante boliviano instalado en la población de Calama, en el departamento del Litoral. El 23 de marzo de 1879 fueron invadidos por 400 soldados chilenos, que fácilmente derrotaron a los 50 hombres en condiciones de luchar en el poblado boliviano.El comerciante se negó a rendirse ante las tropas chilenas. Es recordado por responderles: "¡Que se rinda su abuela, carajo!", cuando evitaba el avance enemigo en soledad en el puente Topater.En el mismo sentido, pidió que se facilite el tránsito de productos bolivianos en territorio chileno hasta sus puertos.Poca variaciónEn su cuenta de Twitter (ahora llamada X) y en entrevistas previas a asumir la presidencia, Gabriel Boric se había manifestado a favor de dar una salida al mar a Bolivia. Pero tras su ingreso al Palacio de la Moneda cambió radicalmente de postura, al punto de sostener que Chile no negociará ceder espacio territorial.En el punto seis de su propuesta, el presidente Arce consideró que la solución del diferendo entre Chile y Bolivia serviría de punto de partida para fortalecer los vínculos entre los países de la región.Villalba, abogado especializado en derecho internacional, recordó que tiempo atrás "se hablaba de procesos de integración regional política, comercial, económica y demás. Creo que con el tiempo tanto Chile como Perú y Bolivia (los participantes de la Guerra del Pacífico) tendrían que generar espacios integrados de soberanía compartida, con el objetivo de evolucionar en sus planes comerciales, económicos y financieros".Evaluó que dejar de lado las diferencias permitiría a los tres países "aprovechar el océano Pacífico para acercarse comercialmente a Asia: Japón, China y otros países, con espacios de relación evolucionados, que dejen en el pasado las políticas anquilosadas de las relaciones internacionales".

