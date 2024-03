https://sputniknews.lat/20240326/amlo-anuncia-investigacion-por-incidente-en-estacion-del-tren-maya-fue-un-error-humano-1149244157.html

AMLO anuncia investigación por incidente en estación del Tren Maya: "Fue un error humano"

AMLO anuncia investigación por incidente en estación del Tren Maya: "Fue un error humano"

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se realiza una investigación por un incidente en la ruta del Tren Maya, que corre por el... 26.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-26T17:44+0000

2024-03-26T17:44+0000

2024-03-26T17:44+0000

américa latina

tren maya

andrés manuel lópez obrador

méxico

accidente

yucatán

amlo

sociedad

cancún

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/1a/1149243797_166:94:1280:721_1920x0_80_0_0_8dd43dbcfe66c6fabc6e5955f58528bf.jpg

"Se está haciendo una investigación porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano. No hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo, y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías", expuso en conferencia de prensa.El mandatario mexicano agregó que el sistema de seguridad del transporte férreo se activó en cuanto ocurrió el hecho, por lo que "no hubieron heridos ni desgracias".El 25 de marzo, medios locales informaron de una avería en la estación Tixkokob, de Yucatán, estado en el sureste mexicano. Posteriormente, la compañía expuso que el incidente ocurrió con el cuarto vagón del tren D006, el cual tuvo una interrupción del flujo sobre la vía."El hecho se registró a las 9:30 horas (15:30 GMT) cuando, para ingresar a la estación Tixkokob, los tres primeros vagones del tren D006 pasaron un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 km/h, saliéndose de las vías el cuarto vagón. Ante esta situación se procedió a evacuar a nuestros pasajeros para brindarles la atención de transborde, a fin de que continuaran su viaje con destino a Cancún. Este incidente no afectó la operación programada del resto de los trenes", señaló en un comunicado.El Tren Maya es una de las obras más importantes del sexenio de López Obrador, debido a que no solo busca conectar los estados de esa región de México, sino impulsar la economía de la zona."La inversión es significativa. Además, es vista como un motor para el crecimiento económico y generar empleos (...). Es un símbolo el Tren Maya en sí mismo, porque muestra un cambio para dar mayor atención a regiones menos desarrolladas en México. Además, es un esfuerzo para modernizar la infraestructura del país, de una manera respetuosa con el medioambiente y el patrimonio cultural", indicó en entrevista previa para Sputnik el perito ferroviario Vicente Barrera Vázquez.

https://sputniknews.lat/20231222/entre-el-golfo-de-mexico-y-el-oceano-pacifico-amlo-inaugura-un-tramo-el-tren-interoceanico--1146826250.html

méxico

yucatán

cancún

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

tren maya, andrés manuel lópez obrador, méxico, accidente, yucatán, amlo, sociedad, cancún