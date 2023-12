https://sputniknews.lat/20231222/entre-el-golfo-de-mexico-y-el-oceano-pacifico-amlo-inaugura-un-tramo-el-tren-interoceanico--1146826250.html

Entre el Golfo de México y el Océano Pacífico: AMLO inaugura un tramo el Tren Interoceánico

Entre el Golfo de México y el Océano Pacífico: AMLO inaugura un tramo el Tren Interoceánico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró este 22 de diciembre el Tren Interoceánico para pasajeros, que forma parte del Corredor

En esta ocasión, la apertura fue de la Línea Z del Tren, que va del estado sureño de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, localizado junto al Golfo de México.El corredor mexicano, localizado en el sur del país latinoamericano, conecta mediante vía férrea los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, separados por más de 300 kilómetros. El proyecto no solo recorre estas entidades, también beneficia a Chiapas y Tabasco, vecinos de esos estados.El secretario de Marina mexicano, José Rafael Ojeda, expuso en el evento que, con la Línea Z, estarán habilitadas nueve estaciones y se trasladarán alrededor de 400 pasajeros en esta ruta.Mientras tanto, el mandatario de México hizo énfasis en la relevancia del Corredor Interoceánico en la actualidad, sobre todo cuando el Canal de Panamá sufre saturación en su servicio.En el mismo evento, diversos empresarios, entre ellos el mexicano Carlos Slim, y autoridades federales firmaron las concesiones para los polos de desarrollo para el bienestar Coatzacoalcos 1, 2 y Salina Cruz, así como para el inicio de Helax Istmo, con el fin de producir hidrógeno verde y energías renovables en la zona.Los antecedentesAl igual que el proyecto del Tren Maya, el plan del Corredor Interoceánico, por donde pasa el Tren interoceánico también conocido como Transístmico, no es nuevo. Este ha cambiado a lo largo del tiempo. El primero en plantearlo fue el expresidente mexicano Porfirio Díaz, a inicios del siglo XX.Ya en el siglo XXI, durante el gobierno del entonces mandatario de México, Vicente Fox (2000-2006), se impulsó el Plan Puebla Panamá (PPP) que, de acuerdo con su sitio web, tenía el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Centroamérica y México, para brindarles mejores oportunidades de progreso".En él participaban Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de México.Este mecanismo pretendía complementar "la integración regional impulsada por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Su agenda de trabajo fue una suma de la Estrategia de Desarrollo para la Transformación y Modernización de Centroamérica en el Siglo XXI y la Agenda de Desarrollo del Sur-Sureste de México", según el documento del PPP.Sin embargo, este no rindió frutos. Pasaron los años y al iniciar la Administración del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, se retomó. Prueba de ello fue que, a solo dos semanas de asumir el cargo en 2018, el jefe de Estado anunció que la estrategia, ahora renombrada como Corredor Transístmico o Interoceánico, sería uno de sus proyectos prioritarios. En ella, se incluyó el tren de pasajeros.El proyecto enfrenta protestas de comunidades indígenas y grupos ecologistas por el supuesto impacto negativo de las obras en el ambiente y la vida comunitaria.La inversión total en vías de comunicación y modernización de puertos está estimada en unos 3.000 millones de dólares, de los cuales solo 200 millones son para el ferrocarril, que operará completamente en 2024.Características relevantesDe acuerdo con datos del Gobierno de México, el proyecto del Corredor Interoceánico y el Tren Transístmico incluye, en su primera etapa, la rehabilitación de 1.197 kilómetros y la modernización de cuatros puertos: Salina Cruz (Oaxaca), Coatzacoalcos (Veracruz), Dos Bocas (Tabasco) y Puerto Chiapas (Chiapas).Además, se crearon 12 polos de desarrollo para el bienestar. Seis se localizan en Oaxaca, cuatro en Veracruz y dos en Chiapas.Respecto al tren ubicado en esta misma región, cuenta con tres líneas ferroviarias: Inversiones de otras nacionesTanto el tren de pasajeros como el corredor ubicado en el sur de México han atraído la atención de inversionistas nacionales y extranjeros. En julio de este año, el presidente mexicano dijo que al menos 60 compañías presentaron sus postulaciones para invertir en cinco parques industriales la zona.El 25 de noviembre, el jefe de Estado mexicano explicó que la firma danesa Helax invertiría 10.000 millones de dólares para la producción de hidrógeno verde en uno de los diez polos de desarrollo del Corredor Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec.Este 22 de diciembre, en su conferencia matutina, López Obrador dio a conocer que los puertos y los polos serán administrados por inversionistas mexicanos."Todos los países de Asia están muy interesados porque [el Canal] de Panamá está muy saturado", expuso.

