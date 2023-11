https://sputniknews.lat/20231124/antes-del-renacimiento-de-los-trenes-de-pasajeros-mexico-debe-revisar-la-viabilidad-y-beneficios-1146020771.html

Antes del renacimiento de los trenes de pasajeros, México debe revisar la viabilidad y beneficios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo impulsar el uso de trenes para el transporte de pasajeros. En la recta final de su... 24.11.2023

Si bien a lo largo de la actual Administración se han desarrollado proyectos como el Tren Maya o el Tren Interoceánico, el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de noviembre, formaliza los viajes de pasajeros a través de las vías férreas.Ese día, López Obrador expuso que, para estos fines, se utilizarán 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga, y que ahora se van a utilizar para el servicio de trenes de pasajeros. Este proyecto pretende desplegarse a través de 17 rutas, mismas que corren mayormente por el centro del territorio mexicano.Entre esos ámbitos, la experta destaca que se requiere considerar la rehabilitación de las vías, puentes y, en general, la zona por donde correrán los trenes."La otra parte que a veces se deja de lado, tiene que ver con las licitaciones, contrataciones y condiciones para transparentar la información. Por ejemplo, con esta nueva acción para generar más caminos para los trenes de pasajeros, se ha hablado acerca de que los interesados tienen hasta enero de 2024 para presentar su propuesta y, en caso de que no hayan interesados, el Gobierno podrá otorgar títulos de asignación a las Fuerzas Armadas", agrega.Acerca de este último rubro, el 22 de noviembre, el mandatario mexicano dio a conocer en conferencia de prensa que no se trata de una expropiación de las vías, que desde 1995 se emplean para el transporte de carga, sino de acuerdos entre las compañías y el Gobierno."Este es un buen acuerdo, un decreto que se tomó y que vamos a estar pendientes. A nosotros no nos va a tocar iniciar (...), pero vamos a dejar todo arreglado para que quien nos sustituya pueda echar andar. Un sexenio alcanza para tener todos los trenes en el país y se tiene lo principal, se tienen las vías", expuso.Pros de los trenes de pasajeros en MéxicoEn una charla para este medio, el perito ferroviario Vicente Barrera Vázquez señala que el impulso a los trenes de pasajeros en México pueden ser benéficos en diversos ámbitos."Impulsará el comercio, el traslado de las personas a sus trabajos. Además, considero que habrá mucho bienestar social (...). Otro ámbito es el del turismo; las compañías pondrán sus hoteles, centros de entretenimiento y atracciones de esta índole" , dice.Esto permitiría retomar los planes y opciones de transporte para la población, que desde 1995, a partir de la privatización de la industria ferroviaria, donde se apostó solamente a llevar carga. "Permite el transporte multimodal, es decir, pasar de una estación de autobuses o a una del Metro o del Tren Suburbano, en el caso de la Ciudad de México (...). Mejora muchísimo la movilidad de las personas; ahorramos muchos tiempos", añade.Para el especialista, las afectaciones medioambientales son mínimas, derivado de la existencia de las vías, caso contrario a lo ocurrido en la zona del Tren Maya, donde no había una red ferroviaria previa.Acerca de este tema, Islas destaca que, a pesar de la existencia de la infraestructura, es importante hacer más estudios de suelo y de impacto medioambiental. Además, "veremos cambios en la rutina cotidiana de las regiones donde, por ejemplo, en algunos casos pueden darse casos de contaminación auditiva, visual y de otros tipos", indica.¿Por qué las rutas corren por el centro de México?En el decreto emitido por AMLO, las rutas para el transporte de pasajeros en trenes son 17 y, en su mayoría, corren por el centro del país. Los expertos exponen que esto es porque en esa región de México hay un mayor desarrollo de vías férreas."Otro aspecto es la densidad poblacional (...). Entre la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Querétaro sumamos cerca de 40 millones de personas (...). Además, es donde se concentra mayormente el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Eso hace que sea mucho más conveniente desarrollar primero esas líneas" frente a otras zonas, subraya Barrera Vázquez.No obstante, el perito ferroviario no descarta que, en un futuro, puedan generarse caminos entre la Ciudad de México con otras grandes urbes del país, como Monterrey y Guadalajara.Para que estas rutas funcione, aclara la también docente de la UNAM, es importante definir cuál es el fin de cada una de ellas."El Gobierno debe clarificar los fines principales de cada línea y sus propósitos, por ejemplo, si unas son más turísticas. Pero también hay que conocer qué elementos de carácter comercial o de transporte existen, ya que eso dará más certidumbre sobre cómo funcionarán y serán operados los trenes", donde se incluye también la cuestión de seguridad, precisa.

