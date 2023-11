https://sputniknews.lat/20231107/el-corredor-interoceanico-de-mexico-es-una-alternativa-ante-la-crisis-del-canal-de-panama-1145516321.html

El Corredor Interoceánico de México ¿es una alternativa ante la crisis del Canal de Panamá?

El Corredor Interoceánico de México ¿es una alternativa ante la crisis del Canal de Panamá?

El Canal de Panamá enfrenta una de sus peores crisis en más de 100 años, ante la sequía que dificulta su óptimo funcionamiento

El Canal de Panamá lleva operando casi 110 años como uno de los más importantes pasos marítimos del comercio internacional; sin embargo, una reciente sequía ha afectado de manera importante su operación, lo que generó que muchos se cuestionen si el corredor interoceánico que está por inaugurar México podría convertirse en una alternativa viable a la histórica alternativa panameña para el comercio internacional.A principios de noviembre, la Autoridad del Canal de Panamá informó que reduciría de manera drástica el número de cruces de barcos, ante una histórica sequía que afecta su funcionamiento, pues depende en gran medida del uso de agua dulce.A inicios de 2023 la media de cruces diarios por el Canal de Panamá era de 36, pero fueron recortados a 31 en los meses posteriores. Ahora la autoridad detalló que limitaría aún más los cruces, a 25 reservas diarias a partir de la primera semana de noviembre, y que los reduciría gradualmente hasta llegar a sólo 18 al día a partir de febrero del 2024.El Corredor Interoceánico Mexicano como una alternativaEl Canal de Panamá sigue siendo la principal y en gran medida la única vía de cruce comercial directo entre los océanos Pacífico y el Atlántico; sin embargo, pronto llegará el Corredor Interoceánico mexicano, que se presenta como un complemento o incluso como una alternativa a la vía panameña."Actualmente el canal es muy importante para el transporte de mercancías entre Asia y la Costa Este de Estados Unidos", dijo a Sputnik el economista Marcos Agustín Cueva Perus, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Sin embargo, "va a cambiar la situación del Canal de Panamá cuando se inaugure el Corredor Interoceánico en México", agregó el también autor del ensayo A cien años del Canal de Panamá: La competencia por el Istmo, publicado en la revista Ciencia y Mar, de la Universidad del Mar.El corredor mexicano conecta mediante vía férrea los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, con Coatzacoalcos, en Veracruz, distanciados por unos 323 kilómetros.Se cree que la actual problemática que enfrenta el Canal de Panamá está relacionada con el cambio climático, por lo que se espera que pueda agudizarse en los próximos años, a la vez que avanzan a nivel mundial los efectos del incremento de la temperatura global.Ventajas mexicanas sobre la oferta panameñaSe espera que el 22 de diciembre se inaugure el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con el que, según comprobó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se podrán transportar pasajeros y mercancías entre los océanos Pacífico y Atlántico en tramos de alrededor de 6 horas.En contraste, de acuerdo con información de la Administración del Canal de Panamá, esta vía tiene unos 80 kilómetros de largo desde el Atlántico hasta el Pacífico, por lo que una nave demora un promedio de 8 a 10 horas en transitarlos. Aunque cabe recordar que el tiempo de espera antes de ingresar al canal puede ser de varios días e incluso semanas."Tanto por las dificultades que está registrando el Canal de Panamá como por las características del corredor mexicano, como que es multimodal, este último tendría ciertas ventajas sobre la vía panameña", explicó Cuevas.Como refiere el experto, el corredor mexicano se presenta como un proyecto amplio, ya que no solo se trata de una vía interoceánica, si no de un plataforma logística multimodal en la que confluyen distintas ofertas, como la ferroviaria, aeroportuaria, portuaria y de desarrollo industrial, que actualmente no ofrece el canal en la nación centroamericana.Una de las principales ventajas de la plataforma mexicana es que se puede transitar de manera directa y sin depender de elementos externos, como sí sucede con el Canal de Panamá, que depende de la presencia y utilización de enormes cantidades de agua dulce para que funcionen sus esclusas.Otra virtud del Tren Interoceánico es que también pretende convertirse en un desarrollo industrial, por lo que se espera que alrededor de todo su trayecto se ubiquen cientos de empresas y fábricas en una decena de parques industriales.Con estos centros industriales, las compañías interesadas en usar esta vía también tendrán la opción de quedarse en uno de los parques, con materias primas que podrán transformar y agregarles valor."(La presencia del corredor mexicano y sus ventajas) no quiere decir que el canal vaya a quedar obsoleto, pero sí hay quienes piensan que podría verse perjudicado", concluye el especialista de la UNAM.

