Defensa de Assange celebra "bocanada de oxígeno" por fallo de la Justicia británica

Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson, en representación del Tribunal Superior de Londres, anunciaron que la próxima audiencia del caso se realizará el 20 de mayo. Según el fallo, el tribunal consideró que tres de los nueve argumentos planteados por la defensa del ciberactivista para evitar su extradición tienen base jurídica. Los magistrados dieron tres semanas al Gobierno de EEUU para que demuestre que puede garantizar tres condiciones para la extradición del periodista: que se respete la libertad de expresión, que tendrá en Washington un juicio sin ningún tipo de prejuicios y que no se lo condenará a pena de muerte, requisitos que para la defensa de Assange hasta el momento no se cumplieron. Según Poveda, las garantías exigidas por la justicia británica llevan a que se pueda hablar de "un escenario de delito político", lo que brinda a la defensa de Assange un "argumento adicional" para impedir su extradición. Si el tribunal hubiese fallado en contra del periodista, Assange habría agotado todos los recursos en el Reino Unido y se habría iniciado así el proceso de su extradición a EEUU y su procesamiento en virtud de la Ley de Espionaje de 1917. Una de las últimas opciones para evitar su traslado a EEUU sería recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los tres escenarios Por otro lado, el abogado declaró que Assange se enfrenta a tres escenarios. El "peor" sería que en tres semanas el tribunal decida que EEUU estableció las garantías, por lo que procedería a la extradición. Si el Gobierno estadounidense no lograra asegurar estas garantías antes del 16 de abril, se realizará una audiencia de apelación. Poveda opina que el "escenario óptimo" sería que Assange recupere su libertad. WikiLeaks fue fundado por Assange en 2006, pero se hizo conocido a nivel mundial en 2010, al publicar filtraciones a gran escala de información gubernamental clasificada, en particular de EEUU. En 2010 publicó unos 250.000 documentos estadounidenses de carácter diplomático. Salud de Assange Assange se encuentra en una situación de salud "bastante complicada", según contó el abogado a esta agencia, al vivir todos estos años en un "pasillo de la muerte". Assange se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, desde que fue detenido el 11 de abril de 2019 a petición de Washington, tras siete años de permanencia en la embajada de Ecuador en Londres, por temor a ser extraditado a EEUU. El fundador de WikiLeaks, imputado de 18 cargos penales, se expone a 175 años de prisión en EEUU. EEUU tiene un "escenario difícil" para dar garantías a favor de AssangeEEUU tiene un "escenario difícil" para brindar las garantías que le solicitó un tribunal de Londres para proteger los derechos de Assange, lo que dificultaría la posibilidad de su extradición, indicó el abogado del ciberactivista.Un tribunal de Londres decidió este martes que Assange podrá seguir apelando su extradición a EEUU y exigió a este país que garantice que el periodista australiano tendrá la misma protección constitucional que cualquier ciudadano estadounidense y que no será condenado a muerte. Además, exigió que se respete el derecho a la libertad de expresión del acusado, establecida en la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU. Derecho a la vidaCon respecto a la solicitud de garantizar el derecho a la vida de Assange, Poveda afirmó que surge ante la imposición, por parte de EEUU, de una posible condena de más de 175 años de privación de libertad e incluso de la pena de muerte.El 17 de agosto de 2022, un grupo de abogados y periodistas presentó una demanda contra la CIA y contra el ex secretario de Estado, Mike Pompeo (2017-2021) por presuntamente espiar sus conversaciones con Assange mientras este estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres. Los demandantes dijeron que el robo de esta información ocurrió cuando entregaron sus ordenadores y teléfonos a la empresa de seguridad española Undercover Global, durante las reuniones que mantenían con Assange en la embajada de Ecuador.Independencia de InglaterraPor otro lado, Poveda dijo que la resolución "abre una ventana de esperanza en la independencia de la Justicia británica con respecto a EEUU".

