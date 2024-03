México pasó del miedo a comprar en línea a liderar las ventas 'e-commerce' en el mundo

https://sputniknews.lat/20240326/mexico-paso-del-miedo-a-comprar-en-linea-a-liderar-las-ventas-ecommerce-en-el-mundo-1149229937.html

Sputnik Mundo

26.03.2024

De acuerdo con un reciente estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 2023 fue un año en el que el e-commerce retail registró un crecimiento sostenido en México, con un aumento del 24,6% en comparación con 2022, para alcanzar un valor de 658.300 millones de pesos (unos 39.540 millones de dólares), lo que coloca al país como el mercado con mayor crecimiento a nivel global.El crecimiento en las ventas en línea en México ha registrado crecimientos de dos dígitos de manera consecutiva desde hace cinco años, lo que ubica al país en la primera posición de las naciones con mayor crecimiento de e-commerce retail. Expertos consideran que la pandemia fue uno fue los detonantes de ese mayor alza en el número de operaciones en línea.Mercado Arreola agregó que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 también hizo que gente de mayor edad, que no estaba acostumbrada a hacerlo, empezara a comprar en línea. “El e-commerce venía creciendo por la juventud, la experiencia compra era de 16 a 32 años, pero con la pandemia, se fue de los mismos 16 a los 65 años”, reveló.De acuerdo con el estudio, el año pasado, casi 66 millones de personas compraron algún producto o servicio a través del canal digital en México, donde casi 4 de cada 10 hicieron compras de productos de manera semanal.El estudio también encontró que la edad promedio de los compradores digitales mexicanos es de 38,9 años, y que en 2023 se registró una mayor participación de niveles socioeconómicos bajos, lo que indica una mayor inclusión de todos los estratos en el canal digital; además, cerca de 1 de cada 10 compradores digitales pertenece a segmentos no bancarizados.¿Por qué los mexicanos compran tanto en línea?Además del comercio electrónico, el número de internautas también ha ido creciendo en México durante la última década. Del 2023 al 2024, se reportó un crecimiento del 6,6%, de acuerdo con el reporte Digital 2024 de We Are Social, que también revela que hasta enero de 2024 había 107,3 millones de mexicanos son usuarios de internet a través de cualquier dispositivo, lo cual representa un 83,2% de la población total.A la par del crecimiento en el número de usuarios de internet, la practicidad y sobre todo la seguridad en las compras son dos de los más importantes factores que han llevado a que cada vez más mexicanos compren en línea, pues ahora menos temen ser víctimas de fraude y confían en las plataformas que ofrecen ese tipo de venta.El estudio corrobora lo dicho por el experto en torno a la facilidad a la hora de adquirir un producto en línea, pues 8 de cada 10 compradores consultados valoran la variedad, exclusividad y practicidad de las entregas como aspectos clave al realizar compras en línea.En cuanto a la seguridad, muchas plataformas han apostado a mejorar en este rubro para que los clientes duden menos de adquirir un producto en línea ante el miedo de ser víctimas de algún fraude. Ahora, muchas empresas especializadas en el e-commerce ofrecen compras 100% seguras y devoluciones fáciles y sin tantos requisitos."Hace cinco años que la gente no se animaba a poner el número de sus tarjetas de crédito para una compra en línea, porque sí tenía esta percepción, esta idea de que podrían ser hackeados. Pero tecnologías como las tarjetas virtuales, que van cambiando el código de seguridad cada ciertos segundos, han facilitado el tema de de la percepción de seguridad", agrega Posadas.Otro aspecto resaltado por el estudio de la AMVO y que también ayuda a que cada vez más gente compre en línea es que la satisfacción del cliente en el comercio electrónico es alta (casi 9 de cada 10), "lo que indica una recepción positiva y una aceptación continua del canal digital en el mercado mexicano", concluye el reporte.El sector aún puede mejorar Pese a los datos positivos, los expertos creen que el sector aún puede mejorar y que deberían apuntar a mejoras en temas como las plataformas de marketplace y la logística para la entrega de la mercancía."Es importantísima la experiencia del usuario, que si bien creo que ha mejorado, todavía no llegamos a los niveles que se pueden observar en mercados como el estadounidense o en Europa, donde vemos que los procesos de logística ya no tardan días, sino horas para entregar las compras en el mismo día. Las empresas tienen que seguir innovando y seguir mejorando los procesos de logística", concluye Posadas.

