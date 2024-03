https://sputniknews.lat/20240327/eeuu-seguira-enviando-ayuda-aerea-a-gaza-a-pesar-de-las-muertes-provocadas-1149262697.html

EEUU seguirá enviando ayuda aérea a Gaza a pesar de las muertes provocadas | Video

EEUU seguirá enviando ayuda aérea a Gaza a pesar de las muertes provocadas | Video

Sputnik Mundo

El Gobierno de Estados Unidos insistió este 26 de marzo en que seguirá enviando ayuda humanitaria por aire a la Franja de Gaza, ante lo que ellos consideran... 27.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-27T04:15+0000

2024-03-27T04:15+0000

2024-03-27T05:03+0000

internacional

hamás

eeuu

palestina

franja de gaza

israel

📰 conflicto palestino-israelí

ayuda humanitaria

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/1b/1149262932_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c056cc6b7a7072c3c6b3db18404f83d1.jpg

Aunque las autoridades locales gazatíes argumentan que los paquetes con alimentos y otros suministros vitales han provocado la muerte de unas 18 personas que trataban de coger le ayuda, la Casa Blanca insiste en que es un buen método para apoyar a la población palestina afectada por la guerra. Sin embargo, Hamás afirma que 18 personas murieron como consecuencia del caos generado con la caída de ayuda humanitaria sobre la costa. Según el grupo gobernante, 12 de esas personas fallecieron ahogadas mientras intentaban alcanzar las cajas lanzadas desde aviones. Otras más habrían muerto por la caída descontrolada de los paquetes sobre la gente debido a fallas en el sistema del paracaídas. Medios internacionales que han tenido la oportunidad de documentar de primera mano la devastación en la Franja de Gaza reportan que, en efecto, el caos se desata entre los pobladores locales, ya que todos ellos desean acaparar la mayor cantidad de alimentos y suministros arrojados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Incluso un joven contó a la agencia AFP que la gente literalmente muere por una lata de atún. La ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza cae a cuentagotas debido a los ataques y los cierres de las fuerzas israelíes, que desde hace días amenazan con realizar una gran ofensiva en Rafah, donde hay millones de personas refugiadas. El acceso por tierra para los camiones humanitarios ha sido muy lento, y la entrada por mar es prácticamente imposible debido a que desde hace años Israel mantiene cerrados los puertos de Gaza. Sin embargo, un barco de la organización no gubernamental Open Arms ya logró llegar recientemente a las costas de Gaza a través de un puerto improvisado, logrando así dejar su primera carga con ayuda humanitaria. Pero la ayuda solo alcanza para medio millón de personas, aproximadamente, para los próximos días, de acuerdo con los líderes de la ONG. La tregua no se ha respetadoA pesar de que el Consejo General de las Naciones Unidas aprobó un alto el fuego inmediato y temporal en la Franja de Gaza durante el mes del Ramadán, los ataques israelíes continúan en el enclave, donde más de 32.000 personas han muerto por la ofensiva del país hebreo. Tel Aviv ha admitido que no detendrá sus ataques. Este 26 de marzo, un ataque aéreo de Israel contra una tienda de refugiados palestinos en el sur de la Franja de Gaza se saldó con la muerte de al menos 12 personas, incluidos niños, informó el canal televisivo Al Jazeera, que cita al Ministerio de Salud gazatí."Al menos 12 palestinos, entre ellos niños, murieron en un ataque aéreo contra una tienda llena de desplazados en el sur de la Franja de Gaza", indica el medio.El 7 de octubre, un ataque coordinado por el movimiento palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los que cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel declaró la guerra.

https://sputniknews.lat/20240327/la-unicef-advierte-aniquilacion-total-en-gaza-entre-hambruna-y-jovenes-que-prefieren-morir-1149259384.html

https://sputniknews.lat/20240326/el-jefe-del-pentagono-reconoce-que-el-numero-de-victimas-en-gaza-es-muy-alto-1149251977.html

eeuu

palestina

franja de gaza

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hamás, eeuu, palestina, franja de gaza, israel, 📰 conflicto palestino-israelí, ayuda humanitaria