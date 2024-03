El examen de ciudadanía alemán incluirá preguntas sobre Israel

https://sputniknews.lat/20240327/el-examen-de-ciudadania-aleman-incluira-preguntas-sobre-israel--1149284888.html

"El crimen de Alemania contra la humanidad —el Holocausto— nos dio una responsabilidad especial para proteger a los judíos y al Estado de Israel", le dijo Faeser a la revista Der Spiegel. Cualquiera que desee convertirse en ciudadano alemán debe saber "lo que esto significa y aceptar la responsabilidad de Alemania", añadió la ministra. En particular, los solicitantes de la ciudadanía tendrán que saber el nombre la casa judía de culto, cuándo fue fundado el Estado de Israel, lo que significa la responsabilidad de Alemania con Tel Aviv y cómo es castigado el negacionismo del Holocausto en Berlín, agregó. En los últimos cinco meses, tras el estallido de la última espiral de violencia en el conflicto palestino-israelí, Alemania ha brindado su apoyo inquebrantable al país hebreo apelando a la culpa y responsabilidad histórica con ese pueblo debido al Holocausto. Así, cuando Sudáfrica presentó una demanda contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia —a la que diversos países del Sur Global manifestaron su apoyo—, Alemania rechazó la acusación de genocidio y aseguró que Tel Aviv "se ha defendido del inhumano ataque de Hamás". Incluso, el país europeo informó que se sumaría como "tercera parte" en el juicio en la Haya, Países Bajos. Al respecto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, ha dicho que Alemania no está arrepentida de su pasado nazi, mientras que Namibia le reprochó al país germano su adhesión a Israel y le recordó su propia responsabilidad al cometer genocidios en África."Moralmente, Alemania no puede expresar compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio, incluyendo la reparación del genocidio en Namibia, mientras respalda el equivalente a un holocausto y genocidio en Gaza", acusó la presidencia del país africano en un pronunciamiento.

