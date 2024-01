Alemania considera que Israel se defiende de Hamás y anuncia que intervendrá en el juicio de La Haya

https://sputniknews.lat/20240112/alemania-considera-que-israel-se-defiende-de-hamas-y-anuncia-que-intervendra-en-el-juicio-de-la-1147359893.html

Alemania rechazó la acusación de genocidio —que ha sido apoyada por diversos países— que Sudáfrica interpuso contra Israel ante la Corte Internacional de... 12.01.2024

En un comunicado, el vocero aseguró que la acusación de genocidio formulada contra Tel Aviv, en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, "no tiene fundamento", por lo que Berlín se sumará como "tercera parte" ante la CIJ, con sede en La Haya, Países Bajos. Como país firmante de la Convención sobre Genocidio de 1948 y al no tener ningún litigio con Sudáfrica, Alemania tiene derecho a presentar sus argumentos sobre el caso y postularse como tercero, lo que no implica cambios en la audiencia preliminar que se realizó entre el 11 y el 12 de enero.Fue el 29 de diciembre cuando la CIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, comunicó que Sudáfrica impuso ante el tribunal una demanda por genocidio contra Israel debido a su asedio militar contra la Franja de Gaza y algunos objetivos de Cisjordania, arreciados desde octubre de 2023. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Lior Haiat, criticó la demanda, afirmando que carece de base fáctica y jurídica, además de sostener que su país está comprometido con el derecho internacional y actúa de conformidad con él.Varios países, entre ellos Turquía, Malasia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Brasil e Irán, apoyaron la demanda de Sudáfrica contra Israel, mientras que el Gobierno estadounidense declaró que no ve señales de genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza, donde las fuerzas militares del Estado hebreo han asesinado a más de 23.000 personas.En línea con Estados Unidos, este viernes 12 de enero Canadá se inconformó con la premisa del caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). A pregunta expresa de la prensa, el primer ministro Justin Trudeau dejó claro su apoyo incondicional a Tel Aviv. El 11 y 12 de enero, Sudáfrica presentó sus alegatos en relación con la demanda por genocidio contra el país judío. El ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, encabezó la delegación de Pretoria ante la Corte, subrayando que nada justifica la presunta violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio que, a su criterio, perpetra Israel.Entre los argumentos que sostuvo, destacó que "ningún ataque armado contra el territorio de un Estado, por grave que sea (...), puede proporcionar justificación o defensa ante violaciones de la Convención, ya sea por una cuestión de derecho o de moralidad".Por su parte, Tel Aviv rechazó de plano la acusación de genocidio formulada por Sudáfrica y afirmó que la parte demandante distorsiona los hechos. El consejero legal del Ministerio de Exteriores israelí, Tal Becker, afirmó que Sudáfrica presentó la víspera "un cuadro fáctico y legal profundamente distorsionado".Este 12 de enero, la Corte Internacional de Justicia informó que comenzará las deliberaciones tras los alegatos presentados por ambas partes. El 7 de octubre, el movimiento paesltino Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel desde la Franja de Gaza, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de capturar a unos 240 rehenes.En respuesta, Israel le declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra instalaciones en Gaza, incluidas las civiles, además de que más adelante impuso un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. Según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por su sigla en lengua inglesa), más de 23.000 palestinos, de los que el 70% son mujeres y niños, han sido asesinados.Además, se contabilizan 57.000 heridos y al menos 7.000 desaparecidos que podrían estar debajo de los escombros en el enclave palestino debido a los bombardeos incesantes de Tel Aviv. "Pronto, muchas más morirán por las consecuencias del asedio impuesto. Se avecina una hambruna, exacerbada por el acceso restringido de suministros. Existe una combinación letal de desnutrición y enfermedad", advirtió el organismo defensor del pueblo palestino.

