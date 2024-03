https://sputniknews.lat/20240327/los-incendios-forestales-en-mexico-se-duplican-en-menos-de-48-horas-1149282763.html

Los incendios forestales en México se duplican en menos de 48 horas

Los incendios forestales en México se duplican en menos de 48 horas

Sputnik Mundo

Los incendios forestales en México están afectando a gran parte de la nación latinoamericana y, en menos de 48 horas, se han duplicado a lo largo del... 27.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-27T20:30+0000

2024-03-27T20:30+0000

2024-03-27T20:30+0000

américa latina

méxico

incendios forestales

andrés manuel lópez obrador

amlo

sociedad

estado de méxico

cnpc

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/1b/1149282403_0:229:2200:1467_1920x0_80_0_0_578fa43443543f11546686afe221487b.jpg

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) mexicana, el 25 de marzo había 58 incendios activos. Sin embargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que hay 116 incidentes de esta índole en el país.Asimismo, el mandatario mexicano destacó que, para atender esta situación, laboran 6.000 elementos de los gobiernos locales, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, personal especializado de la Conafor y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).También comentó que se realizan las investigaciones para determinar si los incendios forestales son a raíz de la sequía que impera en México o provocados por las personas."Lo que queremos es estar atentos para que no aumente el número de incendios, que no haya desgracias y que podamos salir adelante en esta temporada de sequía que, como no ha llovido, hay pasto seco" que fomenta estos incidentes, expuso López Obrador.Hasta el momento, los incendios forestales han afectado más de 3.000 hectáreas en 18 entidades de la República mexicana. Además, 14 de ellos se han originado en áreas naturales protegidas.

https://sputniknews.lat/20230630/islas-de-calor-el-fenomeno-que-ha-convertido-a-la-ciudad-de-mexico-en-una-caldera--1141083109.html

méxico

estado de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, incendios forestales, andrés manuel lópez obrador, amlo, sociedad, estado de méxico, cnpc