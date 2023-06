https://sputniknews.lat/20230630/islas-de-calor-el-fenomeno-que-ha-convertido-a-la-ciudad-de-mexico-en-una-caldera--1141083109.html

Islas de calor: el fenómeno que ha convertido a la Ciudad de México en una caldera

Islas de calor: el fenómeno que ha convertido a la Ciudad de México en una caldera

En las últimas semanas, los habitantes de la Ciudad de México han experimentado temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, un clima que casi nadie... 30.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-30T01:23+0000

2023-06-30T01:23+0000

2023-06-30T01:23+0000

américa latina

islas de calor

méxico

ciudad de méxico

medioambiente

calor

ola de calor

💬 opinión y análisis

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1d/1141075880_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d989f05344c1ba172322e36ca93e9f91.jpg

Cuando se viaja de un punto a otro en una urbe como la capital mexicana, es posible que se perciba un fuerte cambio de temperatura, con zonas donde el termómetro marca más grados. A este fenómeno atmosférico se le conoce como "islas de calor".Aunque existen desde hace más de dos siglos y su estudio a profundidad data de mediados del siglo XX a la fecha, recientemente se ha incrementado el interés por conocer qué son y sus repercusiones tras el crecimiento de las ciudades y la proliferación de las olas de calor, como la que ocurrió recientemente en todo el territorio mexicano y podría volver a suceder en las próximas semanas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo 10 de las 50 urbes del país latinoamericano tienen estudios sobre las islas de calor; en su mayoría están localizadas en el centro y el norte de la República. Otro de los factores que fomentan este fenómeno es la escasez de árboles y vegetación. "Al tener los materiales absorbedores de calor y áreas verdes, la radiación solar impacta en [esos elementos] y, cuando se oculta el sol, en las zonas rurales esto se disipa rápidamente, pero no sucede así en las ciudades", apunta.A esto se suman los cielos despejados, radiación solar alta y vientos en calma y calientes.En el caso de México, la urbe más afectada por islas de calor es la Ciudad de México, debido a sus 1.485 kilómetros cuadrados de extensión. Estas ocurren de manera temporal y tienen mayor prevalencia en los meses sin lluvia."[En las mañanas] hay una diferencia entre la ciudad y el campo, pero en la Ciudad de México se ha llegado a detectar hasta de nueve a 10 grados centígrados entre el centro de la [capital mexicana] y la periferia. Esto se da de manera puntual, a determinadas horas del día y en épocas específicas del año. A veces, surgen hacia mediodía, pero son mucho menos intensas, con una variación de dos a tres grados centígrados de diferencia respecto a la zona rural", indica la especialista.Convergencias y consecuenciasEn ocasiones, las islas de calor se conjuntan con otros fenómenos, como altos índices de contaminación en el aire, las contingencias ambientales y las olas de calor."Con la ola de calor, viene un calor de carácter sinóptico, es decir, atmosféricamente más amplio y, además, le agregas el calor atrapado por la isla de calor, tienes un conjunto de fenómenos que contribuyen a que los habitantes de las ciudades estén más incómodos", ahonda la experta.Si bien por sí solas las islas de calor no causan enfermedades o alguna secuela, sí unen una serie de factores que, a corto y largo plazo, son relevantes, destaca la investigadora.Otra de las consecuencias es el incremento del consumo de luz y agua por parte de la población."Es una cascada de consecuencias. Por ejemplo, si abres tu ventana y no hay suficiente [viento fresco] conectas tu ventilador o aire acondicionado y estás consumiendo energía eléctrica. todo el mundo hace lo mismo, por lo que la demanda [del servicio] es mucho mayor. En México aún no sucede, pero hemos observado en otras ciudades que [por esta causa, ya no hubiera electricidad]", dice Luyando López."Además del agua, hay otra demanda: la de los servicios de salud, porque las personas empiezan a enfermar del estómago o los padecimientos respiratorios y cardiovasculares [se agravan]", agrega.Posibles solucionesLa investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM señala que se deben idear proyectos integrales para mitigar los efectos de las islas de calor, como programas para proteger los árboles que aún están plantados y fomentar la reforestación con especies amigables con cada ciudad."Otra solución es pintar los techos de colores claros y, si hay manera de que existan, colocar fuentes (...). Una más es [buscar] pavimentos amigables con la naturaleza, no el de color negro, que lo único que hace es absorber mucho más el calor y, en la noche, lo libera lentamente y calienta el ambiente", expone, al tiempo que propone el uso de adoquines que, además de evitar las altas temperaturas, fomentan la filtración de agua hacia los mantos acuíferos."Se necesita muchísimo dinero y estrategia. Podemos imaginar que se siembren árboles y más pero, ¿es viable? No, porque no hay posibilidades financieras ni planeadas y, si de buenas a primeras lo hacemos, le das en la torre a otros ámbitos y especies", concluye

https://sputniknews.lat/20230627/desde-irritacion-de-los-ojos-hasta-cancer-de-pulmon-danos-por-la-contaminacion-del-aire-en-mexico-1141007440.html

https://sputniknews.lat/20230613/ola-de-calor-en-mexico-las-temperaturas-rebasan-los-40-grados-centigrados-1140507584.html

https://sputniknews.lat/20230531/isla-de-calor-urbana-que-ciudades-espanolas-son-las-mas-peligrosas-en-verano-y-por-que-1140072159.html

méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

islas de calor, méxico, ciudad de méxico, medioambiente, calor, ola de calor, 💬 opinión y análisis, sociedad