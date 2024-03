https://sputniknews.lat/20240327/macron-no-tiene-poder-para-presionar-a-lula-en-su-postura-sobre-la-crisis-ucraniana-1149286236.html

Macron "no tiene poder" para presionar a Lula en su postura sobre la crisis ucraniana

Macron "no tiene poder" para presionar a Lula en su postura sobre la crisis ucraniana

Sputnik Mundo

La visita a Brasil del presidente francés, Emmanuel Macron, buscó convencer a su par brasileño, Lula da Silva, de acercarse a la postura francesa contra Rusia... 27.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-27T23:00+0000

2024-03-27T23:00+0000

2024-03-27T23:00+0000

internacional

francia

brasil

emmanuel macron

ucrania

luiz inacio lula da silva

💬 opinión y análisis

brics

otan

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/1b/1149286040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5dd019b0588387709ec8178885d5db44.jpg

Si bien la agenda oficial tenía a la Amazonía y el reconocimiento a los pueblos indígenas de la zona como uno de sus puntos más llamativos, la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a Brasil esconde según analistas un objetivo principalmente geopolítico: intentar acercar al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la postura más dura de Europa contra Rusia.Macron y Lula se fotografiaron sonrientes en la ciudad de Belém, donde acordaron reunir más de 1.000 millones de dólares para proyectos de economía sustentable para la Amazonía, tanto en territorio brasileño como en Guayana Francesa, territorio francés en Sudamérica.Sin embargo, una parte importante de la agenda entre ambos mandatarios puede quedar lejos de los lentes fotográficos: la relacionada al conflicto en Ucrania y la posición en torno a Rusia, campo en el que Macron se ha mostrado particularmente duro en las últimas semanas.El analista sostuvo que el presidente francés lleva adelante una "estrategia" para intentar poner la cuestión Ucrania en primera plana, tanto al interior de Francia como en ámbitos como el G20.Carlos Pereyra Mele, analista político y director de la revista Dossier Geopolítico, comentó a Sputnik que, más allá del "canto de sirenas de las políticas medioambientales" se encuentra la necesidad de Francia de encontrar un aliado en términos geopolíticos."Macron va a intentar influir para que Brasil deje de apoyar a sus socios del BRICS e intentará que Brasil sancione económicamente a Rusia", advirtió el experto.Sin embargo, es posible que las intenciones de Macron no se cumplan durante esta gira y el mandatario brasileño no se pliegue a su postura sobre Ucrania.Para Olímpio, los esfuerzos de Macron se chocan con la postura de Lula, que no solo evitará plegarse a una postura belicista sino que intentará, según el analista, recordar al mandatario francés la "responsabilidad sistémica" de su país como potencia nuclear. "Brasil espera que Francia no contribuya al aumento de las tensiones de la OTAN en relación a Rusia", señaló el experto.Pereyra Mele apuntó que la política exterior desarrollada por Lula en su tercer Gobierno se enmarca estrictamente en su respaldo a los BRICS y la promoción del Sur Global, buscando tener voz propia en zonas como África o Medio Oriente.En efecto, en el segundo día de su visita a Brasil, Macron visitó junto a Lula el astillero Itaguaí, cerca de Rio de Janeiro, para participar del bautismo del submarino Tonelero de la Marina de Brasil, construido en el marco del programa Prosub, firmado en 2008 y a través del cual Francia aportó unos 6.700 millones de dólares.Para Pereyra Mele, Macron busca ejercer en el mundo una política exterior "queriendo instalar que Francia es un jugador importante en Europa y en la OTAN" cuando, advirtió el analista, se trata de "un jugador de segundo nivel que cada año va perdiendo más capacidades de influencia".Con Macron, Lula quiere consolidarse como líder globalA pesar del desacuerdo en relación a Ucrania, la visita de Macron a Brasil acerca a Lula a uno de los objetivos de su política exterior: consolidarse como un líder a nivel internacional.Olímpio destacó que el encuentro con Macron, por quien Lula tiene una especial "simpatía personal" a pesar de las diferencias políticas, permite al líder del Partido de los Trabajadores mostrarse hacia el interior de Brasil como un mandatario "capaz de invitar y recibir en el país a un líder global como Macron".Olímpio consideró, además, que mostrarse junto a Macron sirve a Lula para mostrarse ante "el público occidental, de EEUU y de Europa" como un actor "más pro occidental", ya que, en virtud de su papel en los BRICS, Brasil "no es visto en Europa y EEUU como un país neutral en relación a Ucrania".

https://sputniknews.lat/20240315/lula-senala-que-la-extrema-derecha-rabiosa-pone-en-peligro-la-democracia-en-el-mundo-1148983314.html

francia

brasil

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

francia, brasil, emmanuel macron, ucrania, luiz inacio lula da silva, 💬 opinión y análisis, brics, otan, 📰 suministro de armas a ucrania