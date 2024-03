https://sputniknews.lat/20240327/putin-declara-que-es-absurda-la-idea-de-que-rusia-atacara-europa--1149287962.html

Putin declara que es "absurda" la idea de que Rusia pueda atacar Europa

El presidente Vladímir Putin aseguró que es absurda la idea de que Rusia pueda atacar el continente europeo tras el fin del conflicto en Ucrania, e insistió en... 27.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-27T22:06+0000

vladímir putin

rusia

ucrania

"En 2022, Estados Unidos gastó [en defensa] 811.000 millones de dólares, y la Federación de Rusia 72.000 millones de dólares... ¿Vamos a entrar en guerra con la OTAN en esta proporción? Esto no tiene sentido", agregó.De acuerdo con el líder ruso, "lo que estamos haciendo ahora durante la operación militar especial es proteger a nuestra gente que vive en nuestros territorios históricos". Asimismo, enfatizó que Moscú no tiene ninguna intención de atacar a otros países como Polonia, República Checa o los Estados bálticos. "No tenemos intenciones agresivas con respecto a estos Estados", apuntó.Sobre el eventual envío de aviones de combate F-16 a Ucrania, el presidente ruso fue enfático al decir que estas aeronaves no cambiarán el curso de la operación militar especial. En ese sentido, Putin indicó que los F-16 serán destruidos por las fuerzas rusas, al igual que han sido neutralizados otros equipos militares occidentales entregados a Ucrania También señaló que, si los aviones despegan desde territorios de terceros países, estos se convertirán en un objetivo legítimo para Rusia. Putin aseguró que "no duda" en que las Fuerzas Armadas de Rusia cumplirán con los objetivos de la operación militar especial, iniciada en febrero de 2022. Este 27 de marzo, el Kremlin publicó imágenes de la visita del mandatario al 344º Centro Estatal para el Uso en Combate y el Reentrenamiento del Personal de Aviación del Ministerio de Defensa.

ucrania

