Bakú acusa a París de formar una red de espías en Azerbaiyán

En particular, el ministro de Seguridad señaló que en vez de apoyar la paz en la región, "Francia suministra armas y municiones a Armenia". De acuerdo con el ministro azerbayano, en el futuro también se tomarán las medidas apropiadas "para prevenir las amenazas a la seguridad del país" y aseveró que "el entorno operacional" permanecerá bajo el control. Nagiyev también acusó a París de incitar a Ereván a "otra guerra, intentando poner en práctica su plan de convertir el Cáucaso sur en un campo de batalla". No es la primera vez que Azerbaiyán acusa a Francia de espionaje en su territorio. A principios de enero pasado, las autoridades azerbayanas detuvieron a un ciudadano francés en Bakú por sospecha de espionaje. Más tarde, el Ministerio de Exteriores de Francia exigió que Azerbaiyán liberara al detenido. En diciembre de 2023, Azerbaiyán declaró personas no gratas a dos empleados de la Embajada francesa. En respuesta, Francia adoptó al día siguiente la misma medida con respecto a dos diplomáticos azerbayanos. Ese mismo mes, el viceministro de Exteriores de Azerbaiyán Elnur Mamadov instó a Francia a "no incitar a Armenia a una nueva guerra" en Transcaucasia. El Ministerio de Exteriores también condenó enérgicamente la entrega de vehículos blindados a Armenia por Francia.

