La ofensiva israelí en Gaza es "una negligencia criminal que raya en la intencionalidad"

La ofensiva israelí en Gaza es "una negligencia criminal que raya en la intencionalidad"

28.03.2024

Cerca de la mitad de la población de Gaza enfrenta "inseguridad alimentaria catastrófica" y alrededor del 70% de las 300.000 personas que se calcula que aún viven en la ciudad de Gaza probablemente sufrirán "hambruna" en los próximos dos meses, advirtió recientemente un informe elaborado por el sistema de Clasificación Integrada por Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés). Eso no es todo. En febrero, el 29% de los niños menores de dos años del norte de Gaza sufrían desnutrición aguda, una situación que ha sido alertada por organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Todos ellos han acusado en buena medida a Israel por bloquear la entrada a la Franja de Gaza, impidiendo a la población acceder a ayuda vital. Incluso organizaciones israelíes han llamado la atención sobre este grave problema y han llamado al Gobierno de ese país a que elimine las restricciones para el ingreso de suministros a Gaza, y que acepte su responsabilidad como potencia ocupante de atender a la población.De acuerdo con el medio británica, Gisha y otras ONG's de Israel han pedido al Tribunal Supremo del país hebreo que permita cuanto antes la ayuda a la población palestina, que vive entre la hambruna, la guerra, la violencia, el caos y la falta de salubridad y atención médica. Un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aceptó la responsabilidad de su corporación por la devastación en Gaza, pero aclaró a The Economist que, si no han permitido la entrada de ayuda humanitaria, es porque el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu no se los ha ordenado. "Los abasteceremos si se nos da la orden", dijo el oficial israelí bajo condición de anonimato.

