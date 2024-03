https://sputniknews.lat/20240328/la-presion-crece-sobre-macron-de-cara-a-las-elecciones-europeas-una-derrota-inevitable-1149285099.html

La presión crece sobre Macron de cara a las elecciones europeas: ¿una derrota inevitable?

La presión crece sobre Macron de cara a las elecciones europeas: ¿una derrota inevitable?

El presidente francés Emmanuel Macron y su partido Renovación están bajo presión ante sus bajos números de cara a las elecciones europeas, que se llevarán a... 28.03.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio Politico, Macron está aumentando la presión sobre sus colaboradores y recurriendo a dramatizar la lucha electoral y a la retórica antirrusa para recuperar terreno, mientras la extrema derecha de la Agrupación Nacional sigue aumentando su impulso.Sin embargo, esas estrategias —que incluso han generado tensiones internacionales por las declaraciones de Macron en torno la posibilidad de enviar tropas europeas a Ucrania—, no han logrado los resultados esperados, pues el partido del presidente francés sigue abajo en las encuestas.Un estudio reciente del IFOP sitúa a la extrema derecha, liderada por el presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, con el 30% de los votos, frente al 21% de la coalición Renovación de Macron, y al socialista Raphaël Glucksmann con el 11%.La brecha entre ambas fuerzas se ha ido haciendo más grande, pues hace seis meses, la Renovación del presidente Macron estaba cinco puntos adelante de la extrema derecha, según los sondeos agregados. De acuerdo con Politico, mientras a Macron se le pueden ir de las manos las elecciones europeas, el presidente francés ha ido aumentando la retórica antirrusa en la escena internacional, con "comentarios de halcón" sobre no descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania, y la necesidad de que los europeos no sean "cobardes" frente a Moscú.

