Macron y su postura bélica hacia Rusia: ¿quiere ser el verdadero líder europeo?

20.03.2024

La revelación por parte del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia sobre los planes franceses de enviar más de 2.000 soldados a Ucrania puede indicar una medida del presidente Emmanuel Macron para aumentar su estatura como importante líder europeo e incluso global, pero casi con certeza terminaría socavando el orden de seguridad regional, dijeron a Sputnik observadores rusos y europeos especializados en seguridad y asuntos internacionales."Con estas acciones y declaraciones, Macron está tratando de desempeñar su propio papel [independiente] en un nuevo alineamiento de la comunidad europea", dice Aleksandr Mijailov, jefe de la Oficina de Análisis Político-Militar, un grupo de expertos ruso sobre cuestiones de seguridad.Dado que Francia disfruta de capacidades militares incomparables con cualquiera de sus vecinos y posee una poderosa Legión Extranjera (es decir, mercenarios listos para actuar), Macron sin duda tiene acceso al personal y a los recursos para enviar tropas a Ucrania, cree el observador ruso."La cuestión es qué estatuto jurídico podría formalizarse", subrayó Mijailov, expresando "serias dudas" de que París reuniera el coraje para enviar un contingente oficial de tropas francesas al Este de Europa, dadas las repetidas advertencias de las autoridades rusas sobre las consecuencias "extremadamente negativas" que tal medida puede acarrear. Narishkin advirtió en su declaración del 19 de marzo que las fuerzas francesas en Ucrania se convertirían inmediatamente en un objetivo prioritario para el Ejército ruso. El analista no cree que Macron se comprometa a enviar un contingente formal de tropas a Ucrania. "Pero, en teoría, Francia podría, por supuesto, crear una base, una reserva de personal para el reabastecimiento constante de unidades mercenarias, y tal vez ya lo esté haciendo", dijo el analista.¿El 'Rey Sol' de la Francia del siglo XXI?Tiberio Graziani, presidente de Vision & Global Trends, un grupo de expertos con sede en Roma, está de acuerdo en que Macron está tratando de presentarse como un gran líder europeo y no puede descartar la posibilidad de que París envíe tropas al Este, incluso si no cuenta con la aprobación o el apoyo de las instituciones de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. "Además, el ataque de 2011 a Libia, llevado a cabo contra los acuerdos de amistad entre Italia y Libia, dejó claro que Francia, el Reino Unido y EEUU no siempre tienen en cuenta las relaciones de la alianza y las esferas de influencia de sus aliados. El derecho internacional tal como lo conocíamos durante la Guerra Fría ya no existe. El primero en destruir los principios que subyacen al derecho internacional [soberanía de los Estados, inviolabilidad de las fronteras] fue Estados Unidos", dijo Graziani a Sputnik.Macron puede estar buscando un casus belli (caso de guerra) para intervenir en Ucrania, dijo Graziani, añadiendo que el pasado colonial de Francia demostró que París ciertamente tiene la capacidad y la experiencia de utilizar tropas y mercenarios para tratar de imponer su voluntad a otros países, particularmente en África."Lo más probable es que las constantes declaraciones de Macron sobre el envío de combatientes militares a Ucrania estén relacionadas con el miedo de tener a Trump en la Casa Blanca", apunta Graziani, señalando las repetidas conversaciones del aspirante republicano a la Presidencia sobre poner fin al atolladero ucraniano y tratar de mejorar los vínculos de Estados Unidos con Rusia.El Ministerio de Defensa francés niega la presencia de soldados franceses en Ucrania o que planee enviar fuerzas al país de Europa del Este.

