https://sputniknews.lat/20240315/ni-siquiera-el-primer-ministro-de-polonia-podria-arreglar-las-diferencias-entre-macron-y-scholz-1148984109.html

La tensa relación entre Francia y Alemania "no se puede arreglar tan fácilmente"

La tensa relación entre Francia y Alemania "no se puede arreglar tan fácilmente"

Sputnik Mundo

Las diferencias entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el Canciller alemán, Olaf Scholz, respecto al conflicto en Ucrania continúan desde hace... 15.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-15T22:57+0000

2024-03-15T22:57+0000

2024-03-16T00:05+0000

defensa

emmanuel macron

olaf scholz

donald tusk

ucrania

francia

polonia

política

consejo europeo de relaciones exteriores (ecfr)

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/06/0d/1126698708_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f667bcfa62a27aa6adc4b764a4011309.jpg

De acuerdo con el medio Politico, hay muchas esperanzas puestas en que el Primer Ministro polaco pueda ayudar a reactivar la deteriorada relación entre el Canciller alemán y el Presidente francés, a propósito de sus diferencias en torno a cómo debería actuar Europa para resolver el conflicto en Ucrania.Tusk se reune el 15 de marzo junto con los líderes francés y alemán en Berlín para una cumbre entre las tres naciones, en la que se espera que el polaco actúe como mediador entre los políticos que llevan semanas enfrentados. Aunque algunos tienen la esperanza de que Tusk logre limar las asperezas entre sus pares alemán y francés, algunos analistas creen que la relación entre Macron y Scholz está tan deteriorada, que poco podrá hacer el polaco.Se espera que en la cumbre también se toquen temas como la financiación de la deuda europea para defensa, la negativa de Alemania a enviar misiles de crucero Taurus de largo alcance a Ucrania y las contribuciones relativamente pequeñas de Francia al esfuerzo militar, un importante punto de fricción que los alemanes han subrayado en repetidas ocasiones, pues consideran que Macron habla mucho del conflicto pero contribuye con poco dinero.La reunión en Berlín busca poner fin a semanas de enconadas discusiones, algunas de ellas en público, entre Macron y Scholz sobre la defensa europea y Ucrania. La declaración de Macron el mes pasado de que las tropas occidentales no deberían "descartarse" en Ucrania fue recibida con un cortante desaire por parte de Scholz, mientras que el llamamiento posterior del presidente francés de que los europeos no deberían ser "cobardes" fue tachado de inútil en Berlín.Apenas el 14 de marzo, Macron mantuvo el tono duro para liderar la oposición europea contra Rusia: "Si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz; sería asumir la derrota", aseguró el mandatario francés en una entrevista televisiva.En respuesta, el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, dijo haber tomado nota de las sucesivas declaraciones de Macron, y ve "obvio" que Macron ve a a Rusia como un "oponente", en la medida en que "Francia ya se ha visto arrastrada al conflicto en Ucrania".

https://sputniknews.lat/20240228/la-otan-no-es-ni-sera-parte-del-conflicto-olaf-scholz-reitera-que-berlin-no-enviara-tropas-a-kiev-1148608821.html

https://sputniknews.lat/20240314/macron-francia-jamas-tomara-la-iniciativa-en-las-hostilidades-en-ucrania-1148959008.html

ucrania

francia

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

emmanuel macron, olaf scholz, donald tusk, ucrania, francia, polonia, política, consejo europeo de relaciones exteriores (ecfr), 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto