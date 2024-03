Lavrov: Rusia no puede desligar a Ucrania del atentado terrorista en el Crocus City Hall

"Occidente nos convence de forma sospechosamente activa, no solo públicamente, sino también en contactos a través de nuestras misiones diplomáticas, de que no hay que sospechar de Ucrania. Sin explicar por qué. Aunque desde el punto de vista de la lógica general, respondiendo a la pregunta de a quién beneficia esto, no podemos descartar a Ucrania", comentó el canciller ruso al diario Izvestia.